Nuevo golpe al Puma Rodríguez: ahora Jimena Barón reveló que "está cansada" de lo que hizo en Es mi sueño

El programa sumó un nuevo momento que muestra las tensiones internas del panel que está evaluando a los participantes. Los cruces se convirtieron en los temas más comentados del programa en las últimas semanas.

El programa Es mi sueño de El Trece acumula tensiones en el jurado y Jimena Barón las expresó en pleno aire. La actriz y cantante se plantó frente a José Luis "Puma" Rodríguez luego de que este decidiera no activar su palanca en verde luego de la presentación de Ailén Peralta y Franco Fregenal, quienes interpretaron el tango "Nada" de Horacio Sanguinetti y José Dames.

El cruce comenzó cuando el conductor Guido Kaczka advirtió en el estudio que la palanca del Puma no se había puesto en verde como la del resto del jurado. La observación generó una inmediata reacción de Barón, quien exigió una explicación directa. "Explicame ya qué te pasó. ¿No aguanto más? ¿Qué es esta nota?" , lanzó la artista sin disimular su desacuerdo.

El Puma fundamentó su decisión en la calidad vocal de Fregenal. " El muchacho está desafinado de punta a punta. No pegó una nota. Tiene una buena voz, bonito timbre, pero es que es difícil escuchar a alguien...", sostuvo. La respuesta no convenció a su compañera de panel, que aprovechó el momento para señalar una división que ve instalada en el jurado desde hace tiempo.

"Esto es así, Chaqueño. Acá, esté quien esté, esto es el Polo Norte y el Polo Sur. Estoy cansada", disparó Barón, en referencia a lo que definió como una grieta interna a la hora de evaluar a los concursantes.

Fregenal tomó la palabra para contextualizar su actuación y reconoció dificultades con la tonalidad del tango. "Los nervios de estar acá por primera vez, la tonalidad tampoco estoy acostumbrado, me quedaba muy baja. Pero también se trata de divertirse", se defendió el participante de 20 años, en su primera experiencia sobre un escenario televisivo. Jimena Barón lo respaldó públicamente y remarcó ese contexto frente al jurado: "Tiene 20 años, es la primera vez que está en un escenario".

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El cruce del Puma Rodríguez y Joaquín Levinton

El episodio con la cantante y actriz no fue el único momento incómodo del Puma en el programa. En una emisión anterior, Joaquín Levinton le tendió una trampa. Leticia Brédice y el participante Ramiro Geiler interpretaron "Loco un poco", uno de los mayores hits de Turf, y Barón le preguntó al Puma qué pensaba de la canción elegida.

Sin saber que era una composición del propio Levinton, quien estaba sentado a su lado en la mesa del jurado, el venezolano no dudó en criticarla. "Ligerita, no se puede desarrollar mucho. Es una canción ligera, no es una canción de peso, realmente, para desarrollar una voz", contestó, incluso tarareando parte de la melodía para reforzar el análisis.

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Cuando se dio a conocer la verdad, Levinton bromeó diciendo que la canción era de Jimena Barón y el Puma reaccionó con un "¿Ah sí? La maté". Luego intentó salir del paso con otra salida: "Bueno, pero si es tuya la canción se parece a ti", antes de rendirse con un "Perdón, no sigo hablando". El episodio quedó registrado como uno de los pasajes más comentados del ciclo y sumó otro capítulo a los cruces que protagoniza el jurado venezolano.