Ya no se ocultan: Tiago PZK publicó una foto junto a La Joaqui y confirmó su romance El artista posteó una imagen donde se los ve a los dos juntos luego de varias semanas de rumores y las polémicas declaraciones de Luck Ra, donde dio a conocer el acercamiento entre ambos después de dos meses de la ruptura con la referente de RKT. Agregar C5N en









Tiago PZK publicó una foto bajando de la mano con La Joaqui de un avión privado. Cecilia Maletti LM Neuquén

Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui, después de varios rumores tras las declaraciones de Luck Ra, ex de la referente de la música RKT. ¡Que viva el amor!

Hasta ahora, ambos habían elegido no hablar sobre su vínculo, pero la artista sí se enojó con su expareja por haber dado a conocer el vínculo amoroso que comenzó entre su amigo y su ex. “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, escribió La Joaqui en el inicio de su extenso descargo.

En aquella oportunidad, explicó que Tiago la había acompañado a una comida familiar en la casa de Vanesa Aranda, la mamá de El Noba. “Necesitaba mimos de familia, fuimos a pasar un día de familia. Fuimos con mis hermanos, era un plan familiar”, había contado.

Aquellas imágenes de la reunión fueron el disparador que comenzaron alimentado las versiones de un posible romance. Es que la propia Aranda había publicado una foto de ambos y escrito, ¿confirmando la relación o entono de broma?: “Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”.

Instagram Luck Ra apuntó contra Tiago PZK por su romance con La Joaqui: "Espero que por lo menos..." Luck Ra habló sobre el romance entre La Joaqui y Tiago PZK durante una entrevista y reconoció que la situación le generó dolor, especialmente por la relación de amistad que había mantenido con el músico antes de que comenzara su vínculo con su expareja. "Me tiemblan las manos", advirtió sobre la situación que vive hoy.

En diálogo con Yanina Latorre en SQP, consultado de manera directa sobre si consideraba a Tiago un traidor, el cantante cordobés admitió que todavía le cuesta hablar del tema frente a las cámaras. "No sé cómo decirlo, sí que me tiemblan las manos, te soy sincero, pero sí", respondió antes de reconocer que la situación todavía lo afecta. Luck Ra diferenció el lugar que ocupa cada uno en su mirada actual y aseguró que mantiene un fuerte aprecio por La Joaqui, aunque ya no siente lo mismo por quien fuera su amigo. "Ella es 100% libre de hacer lo que quiera. Por ahí sí tengo que duelar ahora lo otro", señaló durante la entrevista.