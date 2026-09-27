Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de septiembre

El dólar oficial y una semana ascendente. Freepik

El dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes, en una semana que culminó al alza y mantuvo la tendencia de las ruedas previas.

Por su parte, en el plano local, el Gobierno recibió los malos datos del INDEC sobre una suba de la pobreza (32,2%) y la caída de la actividad económica en el mes de julio, sobre la cual especialistas ya advierten por una "recesión técnica" y comienzan a instalar dudas sobre el modelo económico.

El Banco Central difundió el viernes pasado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto de 2026. El informe, elaborado a partir de las proyecciones de analistas privados, ubicó en torno a $1.630 la estimación para el dólar mayorista a fines de este año. Entre los factores que podrían incidir sobre el mercado cambiario aparece el escenario previo a las elecciones de 2027.

La previsión oficial es, en cambio, más elevada para el cierre del próximo año. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para diciembre, mientras que el debate parlamentario de la iniciativa comenzará el 5 de diciembre.

El dólar oficial se encamina a cerrar septiembre al alza. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.