27 de septiembre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de septiembre

El oficial minorista opera a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, tras una semana tensionada en el ámbito local por la suba del riesgo país y el mal dato para el Gobierno sobre pobreza y actividad económica.

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    El dólar oficial y una semana ascendente.

    El dólar oficial y una semana ascendente.

    Freepik

    El dólar oficial minorista cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores del cierre del viernes, en una semana que culminó al alza y mantuvo la tendencia de las ruedas previas.

    El dolar se mantiene arriba de los $1.500. 
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    El Banco Central difundió el viernes pasado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto de 2026. El informe, elaborado a partir de las proyecciones de analistas privados, ubicó en torno a $1.630 la estimación para el dólar mayorista a fines de este año. Entre los factores que podrían incidir sobre el mercado cambiario aparece el escenario previo a las elecciones de 2027.

    La previsión oficial es, en cambio, más elevada para el cierre del próximo año. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un tipo de cambio mayorista de $1.847,6 para diciembre, mientras que el debate parlamentario de la iniciativa comenzará el 5 de diciembre.

    El dólar oficial se encamina a cerrar septiembre al alza.

    El dólar oficial se encamina a cerrar septiembre al alza.

    Dólar Banco Nación hoy

    La divisa estadounidense cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.

    Dólar blue hoy

    El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

    Dólar mayorista hoy

    El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.525,50.

    Dólar Tarjeta / Turista hoy

    El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.008,50.

    Dólares financieros hoy

    El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1622,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.551,93.

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