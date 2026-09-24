Se cae el relato del Gobierno: por qué volvió a subir la pobreza en Argentina

El INDEC informó una suba en el índice, la primera desde que Milei asumió la presidencia. Más allá que es el resultante de un cálculo matemático, especialistas coinciden en la existencia de un problema macro y en que "este modelo no ayuda". Incluso advierten que la forma de medición "no representa la realidad" y "tendría que estar mucho más alta".

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) informó este jueves que la pobreza en Argentina subió por primera vez bajo el gobierno de Javier Milei y afecta al 32,3% de los argentinos . El dato representa un incremento de 4,1% y rompe con el relato libertario y el buen funcionamiento del modelo económico. C5N habló con especialistas sobre el tema para indagar sobre los motivos del alza y más allá que es el resultante de un cálculo matemático, coinciden en la existencia de un problema macro y en que "este modelo no ayuda". Incluso advierten que la forma de medición "no representa la realidad" y "tendría que estar mucho más alta" .

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"Lo que se visualiza fehacientemente en los datos del último trimestre disponible es que se invirtió la tendencia de descenso del indicador de pobreza”, señaló en un primer momento Eduardo Donza , sociólogo especializado en empleo y desigualdad social e investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Para el especialista, el dato de pobreza " tendría que ser un toque de atención para el Gobierno, aunque no una alarma inmediata. Es muy posible que se siga incrementando el dato en el futuro de corto plazo a valores muy bajos". Lo importante analizar radica que el número frió surge de una simple cálculo, pero la situación es mucho más generalista y hace décadas.

"Lo que vemos caminando por la calle: un local que cierra, se pone en alquiler y pasa mucho tiempo o directamente no se vuelve a alquilar. Es decir, las posibilidades de negocios también se resienten. Entonces, p ienso que el Gobierno —porque una cosa es el discurso hacia afuera y otra lo que piensan hacia adentro— tiene que estar viendo estas cosas ", remarcó Donza.

Para Donza, "el efecto de baja de la pobreza tan marcado fue la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que ya dejó de desacelerarse y se amesetó. A ese factor se le suma el empeoramiento del mercado de trabajo . Ahí tenés un combo que, como mínimo, afecta a todas las variables”.

En la entrevista con C5N, el sociólogo de la UCA aclaró: "Cuando hablamos de esto, nos referimos al indicador de pobreza por ingresos en la población. Y esa no es toda la pobreza. Muchas veces me preguntan: «¿Por qué veo cada vez más gente en la calle?». Lo primero que hay que aclarar es que estamos hablando de un indicador específico".

Volvió a subir la pobreza en Argentina.

"Con este esquema actual, nadie indicaría que a corto o mediano plazo vaya a cambiar la situación. Por eso pienso que el nivel de pobreza se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque el aumento del Producto Bruto Interno —que es una de las cosas macroeconómicas de las que se jacta el Gobierno— proviene de sectores capital-intensivos. En cambio, lo que es una PYME o el comercio de cercanía está perdiendo puestos de trabajo", analizó Donza.

"Este indicador quedó sesgado con el tiempo por el tema de las canastas con las que se comparan los ingresos familiares (ya sea la encuesta de la UCA o la del INDEC). La Canasta Básica Alimentaria y Total quedó atrasada; su estructura fija viene de los años 2004-2005, cuando había muchos subsidios a los servicios (electricidad, gas, agua), precios controlados en medicamentos, prepagas y colegios", agregó.

Para buscarle una solución al conflicto, que lleva décadas y según explicó, "hace más de 20 años que se no puede romper la barrera del 25% de pobreza, "lo que nos sigue faltando y estamos lejos de lograr son políticas de Estado que apunten al aumento de la producción y del trabajo, que tengan en cuenta a los actores productivos y que salgan por consenso. Todas palabras difíciles de implementar en Argentina, sobre todo «consenso». Si no logramos eso, vamos a seguir siempre igual".

Para Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso (LyP) "los niveles actuales de pobreza e indigencia no tienen una diferencia estadísticamente significativa respecto del mismo semestre del año anterior", sin embargo, "no se puede ignorar el último dato y para explicarlo es menester hablar de costos y de ingresos. Las canastas de pobreza e indigencia subieron casi el doble de rápido que el ingreso per cápita familiar, eso empuja muchas familias por debajo de la línea de pobreza".

De todas maneras, entiende, Neufeld, "el salario medido por el RIPTE se sostuvo en términos reales hasta junio, el problema radicó en que la composición de los aumentos del IPC le pegó más duramente a los más pobres. La aceleración del precio de las carnes a principio de año, la aceleración del precio de los combustibles y las subas de tarifas en términos reales impactan duramente sobre las personas de menores recursos, llevándolas por debajo de la línea de pobreza".

Por este motivo, concluyó, "miramos de cerca la depreciación del peso, el aumento del dólar pega rápidamente sobre los precios de los bienes transables, entre los cuáles se encuentran los alimentos y bebidas, que juegan un rol importantísimo en las canastas de pobreza e indigencia".

Pobreza: los cuatro factores que explican el cambio de tendencia

En documento emitido por la UCA, luego de conocido el dato de pobreza, se explicitan motivos llevaron a incremento. Los mismos refieren a los siguientes puntos: