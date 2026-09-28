28 de septiembre de 2026 Inicio
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El Gobierno confirmó el pago de un bono para beneficiarios de ANSES: de cuánto es y a quiénes corresponde

El Gobierno oficializó un nuevo refuerzo previsional que se pagará en octubre a determinados beneficiarios de ANSES. Los detalles de la medida.

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El Gobierno oficializó un nuevo refuerzo previsional que se pagará en octubre a determinados beneficiarios de ANSES. Los detalles de la medida.
El Gobierno oficializó un nuevo refuerzo previsional que se pagará en octubre a determinados beneficiarios de ANSES. Los detalles de la medida.

El Gobierno confirmó el pago de un nuevo Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios de distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El refuerzo se abonará durante octubre de 2026, según lo establecido por el decreto publicado en el Boletín Oficial.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
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La medida establece que quienes perciban, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado, recibirán el bono completo de $70.000.

Para quienes superen el haber mínimo, el refuerzo será equivalente al monto necesario para alcanzar el valor resultante de sumar el haber mínimo previsional más los $70.000 del bono.

El monto del bono se mantiene congelado desde marzo de 2024, cuando fue establecido por primera vez. Desde entonces no tuvo modificaciones nominales y acumula 30 meses sin actualización, pese a la inflación registrada durante ese período.

A quiénes les corresponde el bono de ANSES

El Bono Extraordinario Previsional será liquidado por titular a las personas que cobren prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES, otorgadas en el marco de la Ley 24.241, de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados y de ex cajas o institutos provinciales y municipales transferidos a la Nación, cuya movilidad se rija por el artículo 32 de la Ley 24.241.

También estarán incluidos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada por la Ley 27.260.

El refuerzo alcanzará además a quienes cobren pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y otras pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentre a cargo de ANSES.

En todos los casos, el bono será liquidado por titular y tendrá un monto máximo de $70.000. Para quienes superen el haber mínimo, el importe será ajustado de manera que la suma entre la prestación y el bono no supere el tope establecido por la normativa.

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