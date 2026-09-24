24 de septiembre de 2026 Inicio
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Los activos argentinos no encuentran piso: cayeron bonos y acciones y el riesgo país escaló a 578 puntos

En una jornada marcada por la incertidumbre financiera local y un contexto internacional adverso, los títulos soberanos en dólares recortaron ganancias para cerrar en terreno negativo y el indicador del JP Morgan alcanzó su nivel más alto en casi cinco meses.

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El Merval acumuó su quinta caída consecutiva.

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El escenario financiero para la Argentina volvió a mostrar signos de debilidad con un nuevo retroceso generalizado en las cotizaciones de los activos locales en sintonía con los últimos malos datos macroeconómicos como la pobreza y la actividad económica. Los bonos soberanos en dólares borraron la leve recuperación matutina y finalizaron con una caída promedio del 0,5%, lo que empujó al índice de riesgo país que elabora el JP Morgan a subir 12 unidades hasta situarse en los 578 puntos básicos. Este incremento representó el noveno avance consecutivo del indicador, posicionándose en su punto más elevado desde el pasado 28 de abril (584 p.b).

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En el segmento de la renta variable, la tendencia negativa fue igualmente pronunciada tanto en la plaza doméstica como en el exterior. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió un 1% para ubicarse en los 2.939.964 puntos, encadenando su quinta rueda seguida en terreno negativo y registrando mínimos que no se veían desde finales de agosto. Los papeles mostraron comportamientos mixtos, pero la tendencia bajista predominó impulsada por caídas en empresas energéticas, industriales y en el sector financiero.

Entre los retrocesos más pronunciados se destacaron Edenor (-2,34%), Loma Negra (-2,04%) y Banco Supervielle (-2,02%), acompañados por caídas en Banco Macro (-1,89%), Transportadora de Gas del Norte (-1,56%) y Pampa Energía (-1,55%). En tanto, el resto de las bajas del panel líder incluyó a BBVA (-1,49%), BYMA (-1,25%), Transener (-1,21%), Grupo Financiero Galicia (-0,78%), Ternium Argentina (-0,68%), TGS (-0,51%), YPF (-0,40%), Comercial del Plata (-0,33%), Grupo Financiero Valores (-0,27%) y Aluar (-0,06%).

Por el contrario, un reducido grupo de acciones operó a contracorriente de la tendencia general y logró cerrar con saldo positivo: Central Puerto (+0,64%), Cresud (+0,49%), EcoGas (+1,03%) y Metrogas (+0,96%).

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas (ADRs) operaron con una marcada tendencia negativa encabezada por Bioceres (-5,33%), Telecom (-4,29%) y Edenor (-3,04%), seguidas por caídas en Vista (-2,78%), Pampa Energía (-2,07%) e Irsa (-2,05%). La única excepción a la tónica bajista de la jornada fue Cresud (+0,24%), que logró mantenerse en terreno positivo.

Respecto al sector bancario, si bien sufrieron retrocesos generalizados como Banco Supervielle (-1,97%), Banco Macro (-1,39%), BBVA (-1,32%) y Grupo Financiero Galicia (-1,00%), el impacto más fuerte del día se concentró en los sectores agroindustrial, tecnológico y de servicios públicos, registrando mayores pérdidas relativas que las entidades financieras.

El deterioro de los precios locales coincide con un clima internacional altamente exigente, determinado por la firmeza en los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos. La tasa del bono estadounidense a diez años se mantuvo en zonas elevadas cercanas al 5,2%, niveles no observados en dos décadas, ejerciendo presión sobre la totalidad de los créditos de los mercados emergentes. A su vez, la volatilidad en el precio del petróleo crudo ante las fricciones en Oriente Medio incrementó las dudas respecto del rumbo de la inflación y las tasas globales.

A las presiones externas se suman factores de la coyuntura macroeconómica e institucional argentina que condicionan el ánimo de los inversores. Analistas del mercado remarcaron la escasa acumulación de reservas por parte del Banco Central y el estancamiento de la actividad económica -que registró un retroceso del 2,9% en julio— como condicionantes clave para despejar los vencimientos de la deuda soberana. Paralelamente, la reciente difusión de los datos oficiales de pobreza del primer semestre, que ascendió al 32,3%, refleja un contexto social complejo en el marco de la dinámica económica.

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