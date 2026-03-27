Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de marzo

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El dólar oficial minorista cotiza $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación en la última jornada y con tendencia a la baja.

¿A cuánto está el dolar?

El dólar oficial minorista cotiza $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación, al igual que en el cierre del jueves tras haber caído $10 en el inicio de una semana corta , luego de una que terminó a la baja , marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente que disparó el precio del petróleo.

El Banco Central sumó dólares otra vez, pero no logró frenar la baja de reservas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el pasado jueves el plan económico del Gobierno, aunque evitó brindar presiones sobre la fecha en la que realizaría un nuevo desembolso de dólares en el marco del acuerdo de facilidades extendidas.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.368.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.447,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.401,28.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.374,5.