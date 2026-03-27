27 de marzo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 27 de marzo

El dólar oficial minorista cotiza $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación en la última jornada y con tendencia a la baja.

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¿A cuánto está el dolar?

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El Banco Central continúa con la racha compradora.
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Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

Dólares

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.340 para la compra y $1.390 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.368.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.807.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.447,32 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.401,28.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.374,5.

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