Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 53 domingos, la comedia dramática española que llegó al streaming Te contamos de qué trata la película, cuándo llega a Netflix y por qué no deberías perderte el nuevo largometraje de Cesc Gay. + Seguir en







“53 domingos” narra la historia de tres hermanos adultos—Santiago, Natalia y Víctor—, quienes se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, cuyo comportamiento se ha vuelto cada vez más extraño.

La nueva película española “53 domingos” (en inglés: “53 Sundays“) llega a Netflix con una de esas premisas que intentan tocar nuestra fibra más sensible: hermanos adultos que vuelven a sentarse alrededor de la mesa para hablar de uno de sus padres y acaban charlando, en realidad, de todo lo que no se han dicho en años. Así, más que una gran producción llena de escenarios, aquí el foco está puesto en una casa, una reunión explosiva y un puñado de conversaciones incómodas que cualquiera con familia reconocerá de inmediato.

Vale precisar la cinta está escrita y dirigida por Cesc Gay, a partir de su propia obra de teatro “53 diumenges”, estrenada en el Teatre Romea de Barcelona en el año 2020.

Además, el filme cuenta con un reparto muy reconocible para el público hispanohablante, el cual incluye a figuras como Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez. De esta manera, la ficción se presenta como una comedia dramática con mucho diálogo, ambientada casi íntegramente en una vivienda.

Sinopsis de 53 domingos, la película estreno de Netflix “53 domingos” narra la historia de tres hermanos adultos—Santiago, Natalia y Víctor—, quienes se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, cuyo comportamiento se ha vuelto cada vez más extraño. Sobre la mesa aparecen las opciones clásicas: ingresarlo en una residencia o que se vaya a vivir con alguno de ellos.

Sin embargo, lo que empieza como una charla formal acaba convirtiéndose en una disparatada “batalla” entre todos los involucrados. “53 domingos” se estrena de manera exclusiva en Netflix el viernes 27 de marzo del 2026.

53 domingos Tráiler de 53 domingos Embed - 53 Domingos | Tráiler Oficial | Netflix España Reparto de 53 domingos A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “53 domingos”: Carmen Machi como Natalia, una de las hermanas.

como Natalia, una de las hermanas. Javier Cámara como Julián, otro de los hermanos.

como Julián, otro de los hermanos. Javier Gutiérrez como Víctor, el tercer hermano.

como Víctor, el tercer hermano. Alexandra Jiménez como Carol, la esposa de Julián. 53-domingos