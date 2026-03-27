27 de marzo de 2026 Inicio
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Divino Tesoro: el nuevo programa de salud que llega a C5N para transformar el bienestar en acción

Un ciclo en vivo que propone una nueva forma de hablar de salud: salir del estudio y llevar la conversación al territorio. Con la conducción de Natalia Paratore.

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“Divino Tesoro” llega con una premisa clara: la salud no solo se explica

“Divino Tesoro” llega con una premisa clara: la salud no solo se explica, se vive. 

Este sábado, de 12 a 13.30, C5N estrena “Divino Tesoro”, un ciclo en vivo que propone una nueva forma de hablar de salud: salir del estudio y llevar la conversación al territorio. Con móviles en clubes y espacios deportivos de todo el país, el programa busca mostrar cómo se construyen los hábitos en la vida real, acercando el bienestar a la vida cotidiana.

La felicidad de un padre, madre o hermana no tiene que estar por encima de la vida de una hija, había dicho Castillo Ramos.
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Conducido por Natalia Paratore, referente en comunicación en salud, el ciclo está pensado para traducir la información médica en decisiones concretas, con un lenguaje claro, cercano y accesible. En un contexto donde cada vez más personas buscan respuestas confiables, “Divino Tesoro” se posiciona como un espacio que combina evidencia científica con herramientas prácticas para el día a día.

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Un ciclo para acercar el bienestar a la vida cotidiana.

Un ciclo para acercar el bienestar a la vida cotidiana.

Uno de sus grandes diferenciales es su equipo interdisciplinario de especialistas, integrado por Marcelo Suárez, Romina Pereyro, Martina Deraux, Julieta Moras, Silvia Bentolila, Ramiro Heredia, Guido Bergman, Fernando Lamas, Juan Manuel Serini, Pata Liberati y Alejandro Druetto son algunos de los profesionales mas destacados del país, que aportarán miradas complementarias para abordar la salud de manera integral y aplicable a la vida real.

El programa suma además móviles en vivo con Sofía Martínez, nutricionista especializada en deporte, junto a Santiago Paz, quienes recorrerán distintos puntos del país mostrando en tiempo real cómo se entrena, qué se come y cómo se construyen hábitos sostenibles en diferentes contextos.

Vida Saludable
Claves para mantener una vida saludable.

Claves para mantener una vida saludable.

Producido por Indalo Well, la unidad de contenidos de salud y bienestar del Grupo Indalo, en alianza con MURAD, el primer canal de streaming de salud y bienestar de Hispanoamérica, el ciclo forma parte de una estrategia que busca transformar la manera en que se comunica la salud en los medios.

“Divino Tesoro” llega con una premisa clara: la salud no solo se explica, se vive. Porque cuando la información es clara y confiable, el bienestar es posible.

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