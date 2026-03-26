La novela de Isabel Allende La casa de los espíritus llegó a la pantalla chica. Prime Video lanzó el tráiler de la serie televisiva con los roles protagónicos de Dolores Fonzi y Alfonso "Poncho" Herrera.
La serie protagonizada por la actriz argentina y el mexicano promete revivir el realismo mágico en español. Está basada en la ópera prima de Isabel Allende.
La novela de Isabel Allende La casa de los espíritus llegó a la pantalla chica. Prime Video lanzó el tráiler de la serie televisiva con los roles protagónicos de Dolores Fonzi y Alfonso "Poncho" Herrera.
Se trata de la primera adaptación en español de la ópera prima de la escritora chilena, con una narrativa que abarca medio siglo y cuatro generaciones, y cuyo estreno tiene fecha: 29 de abril de 2026.
La trama, que incluye elementos de realismo mágico, cuenta la historia de la familia Trueba-Del Valle y el poderoso vínculo entre tres mujeres: Clara, Blanca y Alba. La ficción recorre las pasiones, secretos y luchas sociales en un Chile que se debate entre el conservadurismo y la revolución.
Las actriz argentina Dolores Fonzi y la española Nicole Wallace interpretan a Clara del Valle en diferentes etapas. El mexicano Alfonso "Poncho" Herrera se pone en la piel del implacable y ambicioso Esteban Trueba. El elenco internacional de lujo se completa con figuras como Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba y Aline Kuppenheim.
La serie cuenta con la producción de la propia Isabel Allende y la estrella Eva Longoria. La estrategia de marketing es un lanzamiento escalonado a partir del 29 de abril, cuando se liberarán los 3 primeros episodios, y con entregas semanales hasta el gran final, el 13 de mayo.
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