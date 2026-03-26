Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera La serie protagonizada por la actriz argentina y el mexicano promete revivir el realismo mágico en español. Está basada en la ópera prima de Isabel Allende. + Seguir en







Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende. Redes sociales

La novela de Isabel Allende La casa de los espíritus llegó a la pantalla chica. Prime Video lanzó el tráiler de la serie televisiva con los roles protagónicos de Dolores Fonzi y Alfonso "Poncho" Herrera.

Se trata de la primera adaptación en español de la ópera prima de la escritora chilena, con una narrativa que abarca medio siglo y cuatro generaciones, y cuyo estreno tiene fecha: 29 de abril de 2026.

La trama, que incluye elementos de realismo mágico, cuenta la historia de la familia Trueba-Del Valle y el poderoso vínculo entre tres mujeres: Clara, Blanca y Alba. La ficción recorre las pasiones, secretos y luchas sociales en un Chile que se debate entre el conservadurismo y la revolución.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Prime Video LATAM (@primevideolat) Elenco internacional Las actriz argentina Dolores Fonzi y la española Nicole Wallace interpretan a Clara del Valle en diferentes etapas. El mexicano Alfonso "Poncho" Herrera se pone en la piel del implacable y ambicioso Esteban Trueba. El elenco internacional de lujo se completa con figuras como Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba y Aline Kuppenheim.