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Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera

La serie protagonizada por la actriz argentina y el mexicano promete revivir el realismo mágico en español. Está basada en la ópera prima de Isabel Allende.

Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende.

Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende.

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La novela de Isabel Allende La casa de los espíritus llegó a la pantalla chica. Prime Video lanzó el tráiler de la serie televisiva con los roles protagónicos de Dolores Fonzi y Alfonso "Poncho" Herrera.

La modelo cruzó a la influencer por sus declaraciones sobre las llamadas botineras.
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Se trata de la primera adaptación en español de la ópera prima de la escritora chilena, con una narrativa que abarca medio siglo y cuatro generaciones, y cuyo estreno tiene fecha: 29 de abril de 2026.

La trama, que incluye elementos de realismo mágico, cuenta la historia de la familia Trueba-Del Valle y el poderoso vínculo entre tres mujeres: Clara, Blanca y Alba. La ficción recorre las pasiones, secretos y luchas sociales en un Chile que se debate entre el conservadurismo y la revolución.

Elenco internacional

Las actriz argentina Dolores Fonzi y la española Nicole Wallace interpretan a Clara del Valle en diferentes etapas. El mexicano Alfonso "Poncho" Herrera se pone en la piel del implacable y ambicioso Esteban Trueba. El elenco internacional de lujo se completa con figuras como Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba y Aline Kuppenheim.

La serie cuenta con la producción de la propia Isabel Allende y la estrella Eva Longoria. La estrategia de marketing es un lanzamiento escalonado a partir del 29 de abril, cuando se liberarán los 3 primeros episodios, y con entregas semanales hasta el gran final, el 13 de mayo.

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