Harry Hole es la miniserie policial noruega que estrena Netflix: ¿cuál es la trama? El hombre que lleva tres décadas definiendo el noir nórdico llega por fin a la popular plataforma de streaming, y el enemigo más peligroso que enfrenta lleva placa. + Seguir en







Los crímenes tienen una puesta en escena elaboradamente ritual — asesinatos por las calles del Oslo veraniego, cada víctima marcada con gemas en forma de pentagrama, los tableaux sugiriendo una arquitectura ocultista que Harry debe descifrar mientras navega el campo minado de trabajar junto al hombre al que sospecha de ser el criminal más protegido de la ciudad.

Harry Hole (Jo Nesbø’s Detective Hole en los mercados internacionales) llega a Netflix en nueve episodios como la primera adaptación en serie de los bestsellers del autor noruego Jo Nesbø, un acto de recuperación autoral después de un fallido intento cinematográfico, y la presentación formal de uno de los protagonistas más psicológicamente precisos de la ficción criminal contemporánea.

Hole (pronunciado «HOO-leh») no es un detective que bebe porque está roto. Está roto porque ve demasiado. Interpretado por Tobias Santelmann con una crudeza que rechaza los consuelos del machismo, Harry es un inspector de homicidios cuya brillantez investigadora está inextricablemente ligada a su incapacidad de ejecutar el teatro institucional que mantiene a los hombres corruptos a salvo. No rompe las reglas porque sea impulsivo. Las rompe porque las reglas, en el cuerpo de policía de Oslo que imagina Nesbø, son el mecanismo por el que Tom Waaler sigue siendo intocable.

La producción logra algo infrecuente en el drama criminal en serie: Oslo se vuelve genuinamente irrepetible como escenario en lugar de ser un fondo nórdico intercambiable. Rodada en más de 160 localizaciones durante 113 días, la serie bajo la dirección de Øystein Karlsen y Anna Zackrisson y la fotografía de Ronald Plante convierte la peculiar luz estacional de la ciudad — días veraniegos que se niegan a terminar, oscuridad que llega tarde y de mala gana — en un argumento visual. La banda sonora de Nick Cave y Warren Ellis —arquitectos del vocabulario sonoro de Loin des hommes, Wind River y El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford— opera como el sistema nervioso emocional de la serie, pura tensión sostenida y contención absoluta. Junto a las composiciones originales, un catálogo de rock ecléctico que va de The Ramones a PJ Harvey ancla a Harry en un romanticismo dañado particular: el hombre que todavía cree en algo, contra toda evidencia.

Sinopsis de Harry Hole, la miniserie estreno de Netflix Waaler , interpretado por Joel Kinnaman con una actuación de vacuidad controlada, toda competencia superficial y ojos huecos, es el espejo profesional y el antagonista existencial de Harry. Respetado por sus superiores, conectado con el hampa de Oslo, y portando un agravio personal contra Harry derivado de un accidente que mató a su anterior compañero, Waaler no es simplemente un policía corrupto. Es lo que Harry podría haber llegado a ser si, en algún momento decisivo, hubiera tomado una elección distinta. «¿Alguna vez piensas en qué nos hace hacer lo que hacemos?» le pregunta Waaler. La respuesta de Harry es la más honesta de la serie: «Para silenciar esas malditas voces.» En ese intercambio, la serie revela su verdadero asunto. No se trata de quién cometió los crímenes. Se trata de dos hombres con el mismo daño interior que lo resolvieron en direcciones opuestas.

Los crímenes tienen una puesta en escena elaboradamente ritual — asesinatos por las calles del Oslo veraniego, cada víctima marcada con gemas en forma de pentagrama, los tableaux sugiriendo una arquitectura ocultista que Harry debe descifrar mientras navega el campo minado de trabajar junto al hombre al que sospecha de ser el criminal más protegido de la ciudad. El caso es inusual para Noruega, exige atención departamental completa, y la presión que genera obliga a Harry y Waaler a una proximidad que ninguno puede gestionar con seguridad.

La primera temporada adapta La estrella del diablo, la quinta novela de la franquicia de diecisiete volúmenes de Nesbø, publicada en 2003. Que Nesbø haya creado y escrito la serie él mismo no es un detalle creativo menor — es la razón estructural por la que la adaptación triunfa donde el filme de 2017, El muñeco de nieve con Michael Fassbender, fracasó de manera estrepitosa. Un autor adaptando su propio material en televisión de larga duración, con el control de showrunner, produce algo cualitativamente distinto de una producción hollywoodense trabajando con material licenciado. El Harry de Nesbø es específico de formas que los Harrys licenciados no pueden ser. La autoconciencia está calibrada en lugar de actuada; cuando un personaje secundario le dice a Harry a mitad de la serie que es «un cliché enorme», y Harry lo acepta sin desviar la mirada, la línea aterriza como precisión psicológica en lugar de comentario de género. Para el espectador hispanohablante criado con el Pepe Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán — ese detective barcelonés que también bebía demasiado, también desconfiaba profundamente de las instituciones, y también pagaba un precio íntimo por su negativa a mirar hacia otro lado —, Harry Hole resulta un reconocimiento familiar más que una novedad. Ambos encarnan una tradición del noir europeo que entiende la corrupción no como anomalía sino como condición estructural; la pregunta no es si el sistema está podrido, sino cuánto le costará al individuo resistirse a él. detective hole Tráiler de Harry Hole Embed - Harry Hole, de Jo Nesbø | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Harry Hole El reparto principal está encabezado por: Tobias Santelmann como Harry Hole : El brillante pero atormentado detective de homicidios de Oslo.

: El brillante pero atormentado detective de homicidios de Oslo. Joel Kinnaman como Tom Waaler : Un policía corrupto y el principal adversario de Harry.

: Un policía corrupto y el principal adversario de Harry. Pia Tjelta como Rakel Fauke: El gran interés amoroso de Harry y su ancla emocional. deetective holeee