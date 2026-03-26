Los Premios Oscar abandonan Hollywood: dónde se entregarán y por qué

Los Premios Oscar se entregan en el Teatro Dolby desde 2002.
Cuando los Premios Oscar cumplan 100 años, las estatuillas de la Academia del Cine dejarán de entregarse en el mítico Teatro Dolby de Hollywood, donde se celebran hace décadas. Desde 2029 y a partir de un acuerdo comercial, la ceremonia de reconocimientos más importante de la industria audiovisual pasará a realizarse en el centro financiero de Los Ángeles.
En concreto, los Oscar se entregarán en el Teatro Peacock, ubicado en el downtown. Esto se debe a que la Academia forjó un acuerdo comercial con AEG, una empresa de entretenimiento y eventos que gestiona algunos de los espacios más importantes de la ciudad: entre ellos se encuentra el Crypto.com Arena, donde juegan de local Los Ángeles Lakers de la NBA.
Este anuncio se da tres meses después de que se conociera que la gala se podrá seguir en YouTube de manera libre y gratuita para aquellos que cuenten con servicio de internet. De esta manera, la 101° ceremonia de la Academia del Cine tendrá dos novedades a la vez: una nueva manera de transmitir el evento y la mudanza del lugar donde se realiza.
Los Premios Oscar se entregaron en Hollywood de manera ininterrumpida desde 2002; el pasado 15 de marzo se celebró la edición 98 en el Teatro Dolby. Antes de despedirse, le quedarán dos ceremonias más: las de 2027 y 2028. Precisamente, en esta última se celebrarán los 100 años de la entrega de las estatuillas más importantes de la industria del cine.
El olvido en los Premios Oscar 2026 que generó bronca en redes sociales: omitieron mencionar a una figura argentina
La gala de los Premios Óscar 2026 tuvo de todo y coronó a Una batalla tras otra como la mejor película del año. Sin embargo, en uno de los momentos más emotivos que es el In Memoriam, faltaron varios artistas, entre ellas, un reconocido actor argentino que falleció en el último año.
Rachel McAdams encabezó el homenaje al recordar actrices como Diane Keaton y Catherine O’Hara. También estuvieron Robert Redford, Val Kilmer, Rob Reiner y Robert Duvall. Todo mientras Barbara Streisand cantaba The Way We Were (Tal como éramos), un guiño a Redford.
El video terminó y muchos se ofendieron con la decisión de la Academia al explicar qu emitieron a muchos artistas que tuvieron mucha trayectoria en la televisión, aunque títulos relevantes en cine del espectáculo.
Entre las figuras más destacadas que no estuvieron son James Van Der Beek (conocido por Dawson’s Creek), Eric Dane (Anatomía de Grey), Malcolm-Jamal Warner (La hora de Bill Cosby), Robert Carradine (Lizzie McGuire) y June Lockhart (Lassie). En esa lista está el argentino Héctor Alterio, quien no fue nombrado.
Otros de los que tampoco estuvieron fueron George Wendt, Julian McMahon, James Ransone, Danielle Spencer, Loretta Swit, Demond Wilson y Brigitte Bardot.