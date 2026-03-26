Los Premios Oscar abandonan Hollywood: dónde se entregarán y por qué Tras más de dos décadas, la Academia del Cine de Estados Unidos mudará la ceremonia, que ya no se realizará en el mítico Teatro Dolby. Además, el evento se transmitirá de forma gratuita en YouTube. + Seguir en







Los Premios Oscar se entregan en el Teatro Dolby desde 2002.

Cuando los Premios Oscar cumplan 100 años, las estatuillas de la Academia del Cine dejarán de entregarse en el mítico Teatro Dolby de Hollywood, donde se celebran hace décadas. Desde 2029 y a partir de un acuerdo comercial, la ceremonia de reconocimientos más importante de la industria audiovisual pasará a realizarse en el centro financiero de Los Ángeles.

En concreto, los Oscar se entregarán en el Teatro Peacock, ubicado en el downtown. Esto se debe a que la Academia forjó un acuerdo comercial con AEG, una empresa de entretenimiento y eventos que gestiona algunos de los espacios más importantes de la ciudad: entre ellos se encuentra el Crypto.com Arena, donde juegan de local Los Ángeles Lakers de la NBA.

image Teatro Peacock, ubicado en el downtown de Los Ángeles, propiedad de la empresa AEG. Este anuncio se da tres meses después de que se conociera que la gala se podrá seguir en YouTube de manera libre y gratuita para aquellos que cuenten con servicio de internet. De esta manera, la 101° ceremonia de la Academia del Cine tendrá dos novedades a la vez: una nueva manera de transmitir el evento y la mudanza del lugar donde se realiza.

Los Premios Oscar se entregaron en Hollywood de manera ininterrumpida desde 2002; el pasado 15 de marzo se celebró la edición 98 en el Teatro Dolby. Antes de despedirse, le quedarán dos ceremonias más: las de 2027 y 2028. Precisamente, en esta última se celebrarán los 100 años de la entrega de las estatuillas más importantes de la industria del cine.

El olvido en los Premios Oscar 2026 que generó bronca en redes sociales: omitieron mencionar a una figura argentina La gala de los Premios Óscar 2026 tuvo de todo y coronó a Una batalla tras otra como la mejor película del año. Sin embargo, en uno de los momentos más emotivos que es el In Memoriam, faltaron varios artistas, entre ellas, un reconocido actor argentino que falleció en el último año.