Para frenar las subas, el Gobierno anunció cambios en la conformación de las naftas

Con el objetivo de intentar frenar la suba, la Secretaría de Energía anunció este viernes cambios técnicos en la conformación de las naftas, que en lo que va de marzo incrementaron su valor un 16%. Por medio de la resolución 79/2026, se flexibilizó la normativa vigente para que las empresas petroleras puedan incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol en los combustibles dentro de los parámetros de calidad establecidos por la regulación.
“La medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”, señaló el organismo a través de un comunicado.
Desde la cartera a cargo de María Tettamanti justificaron que "la adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, para habilitar mezclas superiores de bioetanol sin afectar las especificaciones de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro".
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De esta manera, las refinadoras podrán definir la nueva composición de sus combustibles al incorporar una proporción mayor de bioetanol, y reducir de esta manera la presencia del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final, reduciendo su costo, aunque “sin afectar las especificaciones de calidad”.
Desde que inició el conflicto bélico en Medio Oriente, el litro de nafta súper pasó de $1609 a $1966 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); mientras la nafta premium subió de $1845 a $2162. En tanto, el precio del litro de gasoil saltó de $1658 a $2025 y el gasoil premium vale ahora $2225.