Para frenar las subas, el Gobierno anunció cambios en la conformación de las naftas La Secretaría de Energía modificó la normativa para que las empresas petroleras puedan incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol en los combustibles. "Apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”, señalaron. Por + Seguir en







La nafta subió hasta 16% en lo que va marzo.

Con el objetivo de intentar frenar la suba, la Secretaría de Energía anunció este viernes cambios técnicos en la conformación de las naftas, que en lo que va de marzo incrementaron su valor un 16%. Por medio de la resolución 79/2026, se flexibilizó la normativa vigente para que las empresas petroleras puedan incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol en los combustibles dentro de los parámetros de calidad establecidos por la regulación.

“La medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”, señaló el organismo a través de un comunicado.

Desde la cartera a cargo de María Tettamanti justificaron que "la adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, para habilitar mezclas superiores de bioetanol sin afectar las especificaciones de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Energia_Ar/status/2037484138358243370&partner=&hide_thread=false El Gobierno actualizó una normativa para que las empresas puedan incorporar voluntariamente hasta 15% de bioetanol en las naftas.



Esta medida busca evitar las subas bruscas del precio del combustible, sin intervención en el mercado como hacían gobiernos anteriores. pic.twitter.com/HKHsiaT4p9 — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) March 27, 2026 De esta manera, las refinadoras podrán definir la nueva composición de sus combustibles al incorporar una proporción mayor de bioetanol, y reducir de esta manera la presencia del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final, reduciendo su costo, aunque “sin afectar las especificaciones de calidad”.