27 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Para frenar las subas, el Gobierno anunció cambios en la conformación de las naftas

La Secretaría de Energía modificó la normativa para que las empresas petroleras puedan incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol en los combustibles. "Apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”, señalaron.

Por
La nafta subió hasta 16% en lo que va marzo. 

La nafta subió hasta 16% en lo que va marzo. 

Con el objetivo de intentar frenar la suba, la Secretaría de Energía anunció este viernes cambios técnicos en la conformación de las naftas, que en lo que va de marzo incrementaron su valor un 16%. Por medio de la resolución 79/2026, se flexibilizó la normativa vigente para que las empresas petroleras puedan incorporar de manera voluntaria hasta 15% de bioetanol en los combustibles dentro de los parámetros de calidad establecidos por la regulación.

Para acceder al desembolso de los fondos retenidos por las Becas Progresar, es imprescindible presentar un formulario de escolaridad. 
Te puede interesar:

Becas Progresar: qué documentos son necesarios para la inscripción y renovación

“La medida apunta a dar mayor flexibilidad a la industria y a amortiguar eventuales subas en el precio de los combustibles en surtidor, protegiendo al consumidor”, señaló el organismo a través de un comunicado.

Desde la cartera a cargo de María Tettamanti justificaron que "la adecuación técnica responde a que el contenido de oxígeno de las naftas está directamente vinculado con el porcentaje de bioetanol incorporado. Por eso, para habilitar mezclas superiores de bioetanol sin afectar las especificaciones de calidad, resultaba necesario actualizar ese parámetro".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Energia_Ar/status/2037484138358243370&partner=&hide_thread=false

De esta manera, las refinadoras podrán definir la nueva composición de sus combustibles al incorporar una proporción mayor de bioetanol, y reducir de esta manera la presencia del componente fósil refinado del petróleo en la mezcla final, reduciendo su costo, aunque “sin afectar las especificaciones de calidad”.

Desde que inició el conflicto bélico en Medio Oriente, el litro de nafta súper pasó de $1609 a $1966 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); mientras la nafta premium subió de $1845 a $2162. En tanto, el precio del litro de gasoil saltó de $1658 a $2025 y el gasoil premium vale ahora $2225.

Noticias relacionadas

El conflicto en Medio Oriente representa una oportunidad para el sector de la energía.

En medio de la guerra en Medio Oriente, la Argentina podría triplicar su producción de GLP

¿A cuánto está el dolar?

El dólar cierra la semana debajo de $1.400

Nuevos requisistos para el Plan Progresar.

Progresar: el Gobierno modificó los requisitos para acceder a las becas

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

ANSES deposita $136.666 en abril 2026: quiénes pueden acceder

La acreditación de la escolaridad es un requisito central para acceder al beneficio.

Ayuda Escolar 2026 de ANSES: cuánto demoran en entregarme el dinero

Nuevas promociones para Cuenta DNI.

Cómo podés pagar el transporte con Cuenta DNI a partir de marzo 2026

Rating Cero

Julieta Poggio, y un anuncio en redes sociales.

Juli Poggio confirmó que será mamá de una gatita: "Se acabaron las mañanas para dormir"

Los crímenes tienen una puesta en escena elaboradamente ritual — asesinatos por las calles del Oslo veraniego, cada víctima marcada con gemas en forma de pentagrama, los tableaux sugiriendo una arquitectura ocultista que Harry debe descifrar mientras navega el campo minado de trabajar junto al hombre al que sospecha de ser el criminal más protegido de la ciudad.
play

Harry Hole es la miniserie policial noruega que estrena Netflix: ¿cuál es la trama?

“53 domingos” narra la historia de tres hermanos adultos—Santiago, Natalia y Víctor—, quienes se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, cuyo comportamiento se ha vuelto cada vez más extraño. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata 53 domingos, la comedia dramática española que llegó al streaming

El nuevo look de Evangelina Anderson tras su paso por MasterChef Celebrity.

La impresionante transformación de Evangelina Anderson tras MasterChef Celebrity

Paul McCartney estrenará The Boys of Dungeon Lane durante el próximo mayo. 
play

A sus 83 años, Paul McCartney anunció que lanzará un nuevo disco: así es su primera canción

Se trata de la primera adaptación en español de la emblemática obra de Isabel Allende.

Se presentó el primer adelanto de La casa de los espíritus, con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera

últimas noticias

Caso YPF: la Justicia de EEUU anuló la condena por la expropiación

Caso YPF: la Justicia de EEUU anuló la condena por la expropiación

Hace 5 minutos
play

Seguí el discurso de Milei en la inauguración de un Centro de Formación de Capital Humano

Hace 16 minutos
Julieta Poggio, y un anuncio en redes sociales.

Juli Poggio confirmó que será mamá de una gatita: "Se acabaron las mañanas para dormir"

Hace 20 minutos
Uno de los referentes de la parrilla contemporánea porteña

El exclusivo restaurante de Puerto Madero donde la tradición ganadera se convierte en experiencia premium

Hace 33 minutos
Franco colapinto se enfrenta a un desafío inédito en su carrera en la F1. 

Gran Premio de Japón de la F1: a qué hora clasifica Colapinto

Hace 34 minutos