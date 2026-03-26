A sus 83 años, Paul McCartney anunció que lanzará un nuevo disco: así es su primera canción

El exintegrante de The Beatles estrenará su decimoctavo álbum como solista, el cual estará disponible a partir del próximo mayo. Además, uno de los músicos más importante de la historia publicó un tema inédito.

Paul McCartney anunció este jueves que lanzará un nuevo disco a sus 83 años de edad. De esta manera, el exintergante de The Beatles estrenará su decimoctavo álbum como solista , según adelantaron en la página web oficial del artista en donde también se compartió un adelanto con uno de los temas que promete convertirse en un hit.

El nuevo disco se llamará The Boys of Dungeon Lane y estará disponible a partir del 29 de mayo próximo. El título es una referencia nostálgica a una ruta desde Liverpool hasta la costa de Speke, donde el emblemático músico británico pasó su infancia.

Al mismo tiempo de anunciar el nuevo disco, McCartney también publicó el adelanto de una canción inédita : Days We Left Behind (Los días que dejamos atrás), que tiene un tono melancólico y nostálgico donde el protagonismo lo tiene una guitarra acústica acompañada de un piano. El exBeatle canta con una voz orgullosamente envejecida : “Mirando hacia atrás, blanco y negro, recuerdos de mi pasado, bares llenos de humo y guitarras baratas. / No compré nada hecho para durar. Nada permanece. Nada viene a mi mente. / Nadie puede borrar los días que dejamos atrás”.

La canción ya puede escucharse en varias plataformas musicales , después de cumplirse seis años del último lanzamiento solista de uno de los músicos más importantes del último siglo: McCartney III, una trilogía estrenada en 2020, y que había continuado los discos McCartney y McCartney II.

Secreto revelado: ¿cómo hacen Paul McCartney y Mick Jagger para mantener su físico intacto con más de 80 años? Las dos leyendas vivientes del rock, logran mantener una vitalidad envidiable, gracias a rutinas de ejercicio, dietas equilibradas y prácticas de bienestar.

La influencia de artistas como McCartney y Jagger en el público es inmensa. Su capacidad para mantenerse activos y saludables a una edad avanzada sirve de inspiración para millones, demostrando que la dedicación al bienestar personal puede conducir a una vida plena y activa, sin importar la cantidad de años.

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Tanto Paul McCartney como Mick Jagger no solo cuidan su alimentación, sino que también le dan mucha importancia a la salud mental. Ambos adoptaron prácticas que les permiten mantener el bienestar emocional y psicológico a lo largo de los años, lo cual es clave para su longevidad y energía.

Paul, por su lado, expresó que el yoga es una de sus herramientas principales para calmar la mente y mantener un equilibrio interno. Mick, por otro lado, mantiene una mentalidad positiva y mencionó en varias ocasiones cómo su actitud y su capacidad de disfrutar del momento presente lo ayudaron a sobrellevar los altibajos de la vida.