23 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de marzo

Al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales, la divisa cotiza a los valores de cierre del viernes: $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

Por
El dólar oficial acumuló una caída de $10 durante la semana pasada.

El dólar oficial acumuló una caída de $10 durante la semana pasada.

Freepik

El dólar oficial cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de lunes no laborable sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes. En una semana marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo, la divisa se vendió en el segmento mayorista a a $1.390,50, con una baja de $4, mientras que el blue se comercializa a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar oficial cerró la semana a la baja.
Te puede interesar:

El dólar esquiva la crisis en Medio Oriente y cotiza a la baja

En el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.483,61 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.422,13.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial viene de una semana a la baja.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.390,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.833.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.483,61 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,13.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.400.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El economista cuestionó el plan del BCRA.

Melconian lanzó una dura advertencia sobre las reservas: "Se te van por la alcantarilla"

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 21 de marzo

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.400. 

Dólar planchado: cerró la semana a la baja y consolida su tendencia

El BCRA autorizó el mismo porcentaje del año pasado pero en tres cuotas.

El Banco Central autorizó a los bancos a girar hasta el 60% de los dividendos de 2025

El dólar oficial se mueve sin sobresaltos en marzo.

Calma cambiaria: el dólar no se movió y se mantiene estable

Acciones de energía impulsan al Merval en una jornada de mal clima de negocios.

Señal de alerta: el riesgo país alcanzó máximos de tres meses y el Merval resistió con impulso de YPF

Rating Cero

Cody Linley interpretó a Jake Ryan en Hannah Montana.

La impresionante transformación del actor que hizo de Jake Ryan hace 20 años en Hannah Montana

La Academia Unicornio presenta a Sophia Mendoza y su unicornio Wildstar como protagonistas, junto a sus amigos Ava (Leaf), Layla (Glaciar), Isabel (River), Rory (Tormenta) y Valentina (Cinder).
play

De qué se trata Academia unicornio, la serie para toda la familia que es furor en Netflix

La película es un remake del filme sueco Fuerza mayor (2014) de Ruben Östlund.
play

Desastre natural y comedia negra: esta película llegó a Netflix y sorprende a todos con su temática

Se basa en el caso real de Rosa Peral, exagente de la Guardia Urbana de Barcelona condenada a 25 años de prisión.
play

Terror con hechos reales: la imperdible serie de 8 capítulos que no podes perderte en Netflix

María Becerra.

María Becerra rompió el silencio sobre la ruptura con Los del Espacio: "A todos..."

Santiago del Moro anunció el futuro de Andrea Del Boca en Gran Hermano.

Santiago del Moro confirmó la decisión de Gran Hermano sobre Andrea Del Boca: ¿vuelve?

últimas noticias

El boulevard San Martín concentra parte del patrimonio arquitectónico.

La escapada cercana a Buenos Aires a un pueblo quedado en el tiempo con palmeras para sacarse buenas fotos

Hace 12 minutos
Forma parte del Área Natural Protegida más extensa de la provincia.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblo del sur con unas imponentes murallas de piedra

Hace 23 minutos
Cae el precio del petróleo tras la tregua de 5 días anunciada por Donald Trump con Irán

Cae el precio del petróleo tras la tregua anunciada por Donald Trump con Irán

Hace 36 minutos
Las nuevas reglas de ARCA para quienes utilizan las plataformas virtuales

Qué límite tiene ARCA para los movimientos en las billeteras virtuales a partir de abril 2026

Hace 42 minutos
El reconocido actor, protagonista de Spider Man, habló sobre un personaje que está dando vueltas el mundo: El Gaucho Araña

Gaucho araña viral: quién es el argentino que recibió un mensaje de Tom Holland en la previa de la nueva película de Spider-Man

Hace 53 minutos