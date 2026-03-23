Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de marzo

El dólar oficial acumuló una caída de $10 durante la semana pasada.
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El dólar oficial cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de lunes no laborable sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes. En una semana marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo, la divisa se vendió en el segmento mayorista a a $1.390,50, con una baja de $4, mientras que el blue se comercializa a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.