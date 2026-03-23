Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de marzo

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Al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales, la divisa cotiza a los valores de cierre del viernes: $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial acumuló una caída de $10 durante la semana pasada.

El dólar oficial cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de lunes no laborable sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes . En una semana marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo, la divisa se vendió en el segmento mayorista a a $1.390,50, con una baja de $4, mientras que el blue se comercializa a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar esquiva la crisis en Medio Oriente y cotiza a la baja

En el segmento de los financieros, el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.483,61 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.422,13 .

El Fondo Monetario Internacional (FMI) había respaldado el jueves el plan económico del Gobierno, aunque evitó brindar presiones sobre la fecha en la realizaría una nuevo desembolso de dólares en el marco del acuerdo de facilidades extendidas.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Banco Central (BCRA) adquirió divisas todos los días excepto el 2 de enero, con compras diarias promedio de 67 millones de dólares.

La divisa estadounidense operó a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.390,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.833.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.483,61 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.422,13.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.400.