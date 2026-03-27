La modelo mostró en redes sociales un cambio de imagen, que marca su regreso a un tono anterior y generó repercusión entre seguidores.

La transformación de Evangelina Anderson tras su participación en MasterChef Celebrity volvió a ponerla en el centro de la escena luego de que compartiera un video en redes sociales mostrando su nuevo look. El cambio no pasó desapercibido y marcó un giro en su imagen reciente.

La polémica se reactivó a partir de publicaciones en X y derivó en un intercambio directo entre ambas figuras públicas.

El cambio estético generó comentarios en redes sociales y coincidió con un nuevo cruce mediático con Yanina Latorre.

La modelo confirmó que decidió volver a su color de pelo original luego de un proceso acompañado por su estilista.

Evangelina Anderson compartió en Instagram un video donde exhibe su nuevo look tras finalizar su paso por MasterChef Celebrity.

En el material difundido en su cuenta de Instagram, se la ve junto a su estilista tras finalizar el proceso. “Recién terminamos y lo logré finalmente”, expresó, mientras exhibía el resultado de un cambio que implicó volver a su clásico rubio , una decisión que venía buscando concretar.

La propia Anderson explicó el sentido del cambio al afirmar: “Quería volver a mi color” , dejando en claro que su intención era recuperar ese tono característico. También reveló que su coiffeur no estaba de acuerdo, ya que insistía en teñirla de pelirroja, opción que finalmente descartó.

El nuevo look de Evangelina Anderson marca un regreso a su clásico rubio , dejando atrás el tono que había mostrado en etapas recientes. La transformación fue presentada a través de un video en redes sociales, donde se la ve con el cabello ya trabajado y el peinado final junto a su estilista.

Evangelina Anderson mostró su cambio de look en redes sociales y confirmó su regreso al clásico rubio tras su paso por MasterChef Celebrity.

“Quería volver a mi color” , dijo mientras mostraba su renovada imagen, confirmando que el objetivo era recuperar ese tono característico. El resultado refleja una decisión estética personal que venía buscando concretar desde hacía tiempo.

El proceso no estuvo exento de diferencias, ya que su estilista tenía otra idea para el cambio. “No quería que esté rubia”, expresó, mientras Evangelina Anderson explicó: “Siempre me quiere teñir de pelirroja, pero no”, dejando en claro que optó por mantener su identidad visual.

En paralelo, su nombre volvió a aparecer en redes por un cruce con Yanina Latorre, que reactivó una polémica iniciada en los premios Martín Fierro. Desde una cuenta vinculada al programa SQP se mencionó un supuesto video comprometedor, lo que derivó en una respuesta directa de Anderson exigiendo que se mostraran pruebas.

Evangelina Anderson nuevo look 2 El nuevo estilo de Evangelina Anderson generó repercusión y se dio en medio de un cruce mediático con Yanina Latorre. @cristianreystyle

El intercambio escaló cuando Yanina Latorre respondió públicamente, negando que fuera a difundir ese material y cuestionando la postura de la modelo. Anderson, por su parte, insistió en que se presentaran evidencias, lo que mantuvo el tema en agenda y sumó exposición al momento en que difundía su cambio de imagen.