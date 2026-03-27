27 de marzo de 2026 Inicio
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Incendio en el depósito de Francisco Álvarez: el fuego está activo

Los trabajadores de la zona fueron evacuados y el director de Defensa Civil advirtió que hay riesgo de colapso en la estructura.

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El incendio está controlado.

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A casi 24 horas después del incendio en un depósito de pinturas de la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, el fuego continúa activo, pero está controlado por los bomberos que siguen trabajando en el lugar. Se realizarán pericias para determinar el origen del hecho.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que las lluvias comenzarán el viernes a la tarde.
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El fuego comenzó a las 9 de mañana del jueves en la empresa Fademac, dentro del polo industrial de Avenida Ramón Falcón y Chilecito, lugar donde trabajan varias dotaciones de bomberos.

Tanto los empleados como los vecinos de la zona fueron evacuados ante el humo que se respira en el barrio, aunque muchos no quieren dejar sus casas por inseguridad. El director de Defensa Civil, Fabián García, informó en TN que la situación está controlada, por más de que el fuego siga activo.

Sin embargo, explicó: “Hay riesgo de que pueda colapsar la estructura”. Joel, uno de los trabajadores, contó en TN: “Vi cómo se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Todos los trabajadores fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos”.

“Aunque el incendio está activo, la situación está controlada. Estamos trabajando con los bomberos y con la prevención de las manzanas. No hay posibilidades de que el fuego salga del perímetro. Estamos esperando las pericias y el requerimiento que haga la Justicia. Tenemos controlado el tránsito", agregó García.

En cuanto al humo aclaró: “No hay riesgo por la nube tóxica. Se están haciendo los análisis ambientales. Hay que evitar la exposición prolongada, pero hay que llevar tranquilidad de que no es peligroso”.

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