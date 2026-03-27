A qué hora juega Argentina vs Mauritania en la Bombonera: formaciones y dónde verlo en vivo

El equipo de Lionel Scaloni comienza a despedirse de su gente de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección argentina afrontará este viernes un nuevo compromiso amistoso frente a la selección de Mauritania, desde las 20.15 en La Bombonera, en lo que será su anteúltima presentación en el país antes del Mundial 2026.

Los 5 puestos vacantes en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Después de la suspensión de la Finalissima contra España, la última fecha FIFA que funcionará como antesala de lo que se verá en junio en el marco del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá , pondrá cara a cara a la Albiceleste contra dos equipos africanos.

La idea del cuerpo técnico es poner en cancha una formación con mayoría de titulares, aunque aún persisten algunas dudas en el armado del once inicial. Tras retomar los entrenamientos en el predio de la AFA, el plantel se encuentra casi completo y a disposición del entrenador.

La única mala noticia que recibió el DT es la grave lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, por lo que quedó desafectado de la convocatoria y también ya fuera de la consideración del entrenador para el Mundial.

Uno de los principales interrogantes pasa por el arco. Scaloni deberá definir si mantiene a Emiliano Martínez o si les da una oportunidad a Gerónimo Rulli o Juan Musso, quienes también integran la convocatoria.

Joaquín Panichelli había ingresado a último momento en la lista de convocados para la fecha FIFA.

En la defensa, Nahuel Molina se perfila como lateral derecho, mientras que la zaga central estaría compuesta por Cristian "Cuti" Romero y Marcos Senesi. La presencia de este último responde a la necesidad de encontrar variantes, ya que Nicolás Otamendi está suspendido para el debut mundialista y Lisandro Martínez continúa lesionado.

Por el sector izquierdo, la disputa está abierta entre Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, mientras que Gabriel Rojas aguarda su oportunidad tras destacarse en el ámbito local.

En la mitad de la cancha, la ausencia de Rodrigo De Paul, que arrastra una molestia muscular, obliga a reconfigurar el equipo. En principio, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández aparecen como fijos, mientras que Giuliano Simeone podría ganarle el lugar a Leandro Paredes y sumarse junto a Nico Paz.

Pensando en el ataque, todo indica que Lionel Messi no será titular y podría sumar minutos ingresando desde el banco. En su lugar, Julián Álvarez lideraría el bloque ofensivo, acompañado por Nicolás González o Thiago Almada, otra de las incógnitas que mantiene el entrenador.

Horario y dónde ver Argentina vs Mauritania

El partido comenzará 20.15 y podrá verse por Telefé:

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

La probable formación de Argentina vs Mauritania