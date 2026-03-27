Polémica por los gustos de helado elegidos por los jugadores de la Selección: faltó uno de los favoritos de los argentinos El equipo comió postre después de su tradicional asado durante la concentración en la noche previa del partido contra Mauritania. Cuáles fueron los sabores elegidos. Por + Seguir en







La Selección pidió 6 kilos de helado y se armó polémica.

Mientras la Selección argentina se encuentra concentrado en el predio de Ezeiza, en la previa de los amistosos internacionales contra Mauritania y Zambia, los jugadores sorprendieron con un pedido poco habitual: nada menos que seis kilos de helado para compartir en grupo.

La situación tomó mayor repercusión cuando el propio dueño de la heladería compartió el momento de la entrega en sus redes sociales. Visiblemente emocionado por ingresar al predio, no pudo contener su reacción: “Me muero muerto... no puedo más de la emoción”, expresó al encontrarse cara a cara con algunos de los futbolistas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@fortunata.heladeria) Quienes recibieron el pedido fueron Julián Álvarez y Nahuel Molina, dos de los habituales integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni y campeones del mundo en Qatar 2022.

En cuanto a los sabores, la elección no pasó inadvertida: banana split, dulce de leche granizado, vainilla y frutilla a la crema. Una combinación clásica que rápidamente generó debate entre los usuarios, con opiniones divididas, elogios, bromas y memes incluidos.

“Que paladares chotos los de los campeones, che”, criticó una usuaria. Otra, por su parte, celebró: “Ay, son de los míos, ¡los gustos que me encantan! Unos grandes, ¡la felicidad del pequeñuelo!“.