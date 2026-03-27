27 de marzo de 2026 Inicio
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Polémica por los gustos de helado elegidos por los jugadores de la Selección: faltó uno de los favoritos de los argentinos

El equipo comió postre después de su tradicional asado durante la concentración en la noche previa del partido contra Mauritania. Cuáles fueron los sabores elegidos.

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La Selección pidió 6 kilos de helado y se armó polémica.

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Lionel Scaloni debe terminar de definir el equipo que viajará a defender el título mundial. 
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La situación tomó mayor repercusión cuando el propio dueño de la heladería compartió el momento de la entrega en sus redes sociales. Visiblemente emocionado por ingresar al predio, no pudo contener su reacción: “Me muero muerto... no puedo más de la emoción”, expresó al encontrarse cara a cara con algunos de los futbolistas.

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Quienes recibieron el pedido fueron Julián Álvarez y Nahuel Molina, dos de los habituales integrantes del equipo dirigido por Lionel Scaloni y campeones del mundo en Qatar 2022.

En cuanto a los sabores, la elección no pasó inadvertida: banana split, dulce de leche granizado, vainilla y frutilla a la crema. Una combinación clásica que rápidamente generó debate entre los usuarios, con opiniones divididas, elogios, bromas y memes incluidos.

“Que paladares chotos los de los campeones, che”, criticó una usuaria. Otra, por su parte, celebró: “Ay, son de los míos, ¡los gustos que me encantan! Unos grandes, ¡la felicidad del pequeñuelo!“.

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