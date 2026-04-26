26 de abril de 2026 Inicio
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Qué pasa con los bancos en el feriado del 1 de mayo y qué trámites se pueden hacer

Durante una de las fechas más importantes del calendario oficial, varias entidades modificarán su funcionamiento habitual y muchos usuarios deberán anticipar gestiones para evitar demoras o inconvenientes.

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Día del Trabajador: ¿Qué pasa con los bancos y qué trámites se pueden hacer?

Día del Trabajador: ¿Qué pasa con los bancos y qué trámites se pueden hacer?

  • Se trata de una fecha del calendario oficial que modificará el funcionamiento habitual de varios servicios
  • Algunas gestiones podrán seguir realizándose pese a la jornada especial
  • Habrá cambios en la atención presencial durante ese día
  • Conviene revisar qué operaciones estarán disponibles con anticipación

    El próximo 1 de mayo de 2026, cuando se conmemora el Día del Trabajador en Argentina, el funcionamiento bancario volverá a modificarse por tratarse de un feriado nacional inamovible. ¿Qué pasa con los bancos y qué trámites se pueden hacer?

    Los Feriados que están en la previa al Día del Trabajador.
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    La medida alcanza a todo el sistema financiero y responde al esquema establecido para los feriados del calendario oficial. Conocer cómo funciona cada servicio en estas fechas es clave para poder organizarse mejor y evitar inconvenientes durante ese período.

    La celebración nacional corresponde a uno de los dos asuetos nacionales que tendrá mayo en la agenda oficial del año.

    Cómo funcionan los bancos en el feriado del 1 de mayo en 2026

    Aunque las sucursales permanezcan cerradas, varios servicios seguirán funcionando de manera habitual mediante:

    • home banking
    • aplicaciones móviles
    • cajeros automáticos
    • billeteras virtuales

    Entre las operaciones disponibles estarán:

    • transferencias inmediatas
    • pago de servicios
    • consulta de saldos
    • movimientos de cuenta
    • pago de tarjetas
    • generación o cambio de claves
    • bloqueo de tarjetas

    Esto permite que gran parte de la operatoria bancaria continúe sin interrupciones.

    Qué servicios seguirán funcionando normalmente

    Durante el feriado también estarán habilitados:

    • extracción de efectivo en cajeros
    • compras con tarjeta de débito
    • pagos con tarjeta de crédito
    • pagos con QR
    • depósitos en terminales automáticas

    Por ese motivo, la mayoría de los clientes podrá seguir usando sus cuentas con normalidad durante la jornada.

    cajero automatico

    Qué conviene hacer antes del cierre bancario

    Para evitar inconvenientes, muchas personas suelen anticipar algunos movimientos antes del feriado. Lo más recomendable es:

    • retirar efectivo si se necesita
    • revisar límites de transferencia
    • verificar vencimientos de pagos
    • resolver trámites presenciales con anticipación

    Algunas gestiones especiales, como firmas o documentación física, deberán esperar hasta el siguiente día hábil.

    Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

    El calendario oficial distingue distintos tipos de feriados que pueden impactar en el funcionamiento bancario.

    Feriados inamovibles

    Son fechas que no cambian y se respetan exactamente en el día establecido, como:

    • 1 de enero
    • 24 de marzo
    • 2 de abril
    • 1 de mayo
    • 25 de mayo
    • 9 de julio
    • 8 de diciembre
    • 25 de diciembre

    Feriados trasladables

    Son aquellos que pueden moverse para generar fines de semana largos, como:

    • 17 de junio
    • 17 de agosto
    • 12 de octubre
    • 20 de noviembre

    Feriados con fines turísticos

    Los feriados con fines turísticos confirmados para 2026 en Argentina son tres días no laborables establecidos para extender fines de semana largos y fomentar el turismo interno:

    • Lunes 23 de marzo de 2026
    • Viernes 10 de julio de 2026
    • Lunes 7 de diciembre de 2026

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