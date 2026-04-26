Qué pasa con los bancos en el feriado del 1 de mayo y qué trámites se pueden hacer

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Durante una de las fechas más importantes del calendario oficial, varias entidades modificarán su funcionamiento habitual y muchos usuarios deberán anticipar gestiones para evitar demoras o inconvenientes.

Día del Trabajador: ¿Qué pasa con los bancos y qué trámites se pueden hacer?

El próximo 1 de mayo de 2026, cuando se conmemora el Día del Trabajador en Argentina, el funcionamiento bancario volverá a modificarse por tratarse de un feriado nacional inamovible. ¿Qué pasa con los bancos y qué trámites se pueden hacer?

Este feriado de Buenos Aires en abril 2026 se pega al 1 de mayo y será fin de semana largo de 4 días: a qué se debe

La medida alcanza a todo el sistema financiero y responde al esquema establecido para los feriados del calendario oficial. Conocer cómo funciona cada servicio en estas fechas es clave para poder organizarse mejor y evitar inconvenientes durante ese período.

La celebración nacional corresponde a uno de los dos asuetos nacionales que tendrá mayo en la agenda oficial del año.

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, varios servicios seguirán funcionando de manera habitual mediante:

home banking

aplicaciones móviles

cajeros automáticos

billeteras virtuales

Entre las operaciones disponibles estarán:

transferencias inmediatas

pago de servicios

consulta de saldos

movimientos de cuenta

pago de tarjetas

generación o cambio de claves

bloqueo de tarjetas

Esto permite que gran parte de la operatoria bancaria continúe sin interrupciones.

Qué servicios seguirán funcionando normalmente

Durante el feriado también estarán habilitados:

extracción de efectivo en cajeros

compras con tarjeta de débito

pagos con tarjeta de crédito

pagos con QR

depósitos en terminales automáticas

Por ese motivo, la mayoría de los clientes podrá seguir usando sus cuentas con normalidad durante la jornada.

cajero automatico

Qué conviene hacer antes del cierre bancario

Para evitar inconvenientes, muchas personas suelen anticipar algunos movimientos antes del feriado. Lo más recomendable es:

retirar efectivo si se necesita

revisar límites de transferencia

verificar vencimientos de pagos

resolver trámites presenciales con anticipación

Algunas gestiones especiales, como firmas o documentación física, deberán esperar hasta el siguiente día hábil.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial distingue distintos tipos de feriados que pueden impactar en el funcionamiento bancario.

Feriados inamovibles

Son fechas que no cambian y se respetan exactamente en el día establecido, como:

1 de enero

24 de marzo

2 de abril

1 de mayo

25 de mayo

9 de julio

8 de diciembre

25 de diciembre

Feriados trasladables

Son aquellos que pueden moverse para generar fines de semana largos, como:

17 de junio

17 de agosto

12 de octubre

20 de noviembre

Feriados con fines turísticos

Los feriados con fines turísticos confirmados para 2026 en Argentina son tres días no laborables establecidos para extender fines de semana largos y fomentar el turismo interno: