26 de abril de 2026 Inicio
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Entradas gratis con Cuenta DNI: así es la promoción que todos quieren usar en mayo 2026

Los usuarios de la billetera digital podrán acceder a un ingreso sin costo el próximo mes y aprovechar descuentos especiales en compras, en una de las promociones culturales más atractivas que lanzó Banco Provincia para sus clientes.

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Cueta DNI: ¿Cómo es la promoción de entradas gratis que todos quieren usar?.

Cueta DNI: ¿Cómo es la promoción de entradas gratis que todos quieren usar?.

  • Se trata de un beneficio exclusivo para clientes que usan la billetera digital del banco
  • Responde a una jornada especial con acceso sin costo mediante validación en el ingreso
  • La promoción disponible durante una fecha puntual de mayo
  • La financiación es en cuotas para consumos en espacios adheridos

Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un beneficio especial durante mayo de 2026 gracias a una promoción en el marco de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Así es la promoción de entradas gratis que todos quieren usar.

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La propuesta fue confirmada por la entidad y ya genera expectativa entre quienes utilizan la billetera virtual. La iniciativa permitirá ingresar sin costo en una jornada puntual y además sumar descuentos para la compra de libros dentro del predio.

El beneficio se presenta como una de las acciones culturales más atractivas del mes, ya que combina acceso gratuito con la posibilidad de ahorrar en consumos vinculados al evento. Para muchos usuarios, representa una oportunidad de aprovechar una experiencia diferente sin necesidad de realizar un gasto extra.

Feria del libro

Cómo son las entradas gratis que tiene Cuenta DNI para mayo 2026

Las entradas gratis que ofrece Cuenta DNI para mayo de 2026 forman parte de una acción especial de Banco Provincia durante la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El beneficio estará disponible el miércoles 6 de mayo, fecha en la que los clientes de la entidad podrán ingresar sin costo al predio de La Rural con solo presentar la aplicación en el celular o mostrar una tarjeta del banco en los accesos.

Además del ingreso sin cargo para esa jornada, la promoción también contempla descuentos para quienes compren libros dentro de la feria, con ahorro en stands adheridos y la posibilidad de financiar pagos en cuotas. Esta combinación entre acceso gratuito y beneficios en compras convirtió a la propuesta en una de las más buscadas por los usuarios de la billetera virtual para el mes de mayo.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Durante abril de 2026, Cuenta DNI mantiene una serie de descuentos en distintos rubros para sus usuarios. Entre los más destacados aparecen los reintegros en comercios de cercanía de lunes a viernes, beneficios especiales en carnicerías, granjas y pescaderías, además de ahorros en ferias y mercados bonaerenses. También continúan promociones en supermercados, farmacias, librerías y locales gastronómicos adheridos, con topes de devolución que varían según el rubro y el día de la semana. (infobae)

A eso se suman rebajas de fin de semana en restaurantes, heladerías y espacios de entretenimiento, junto con cuotas sin interés en algunos comercios seleccionados. En abril además se incorporaron nuevas marcas adheridas y ciertos beneficios comenzaron a poder combinarse con otros rubros, lo que amplió las posibilidades de ahorro para quienes usan la billetera virtual en sus compras diarias. Para conocer el detalle exacto según cada localidad, Banco Provincia recomienda revisar la sección de promociones dentro de la aplicación.

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