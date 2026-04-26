26 de abril de 2026 Inicio
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Última hora, ANSES: estas familias podrán cobrar $452.112 en mayo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga este monto a grupos familiares específicos. Los detalles.

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ANSES paga casi $500.000 a sus beneficiarios en mayo de 2026

ANSES paga casi $500.000 a sus beneficiarios en mayo de 2026, quiénes pueden acceder.  

ANSES
  • Familias con cuatro hijos pueden cobrar $452.112 en mayo a través de la AUH de ANSES.
  • El monto surge del aumento del 3,38% aplicado por ANSES.
  • El ingreso se complementa con la Tarjeta Alimentar, que no tuvo cambios.
  • El cobro mensual representa el 80% del total por la retención vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores de mayo 2026 con una actualización que impacta de manera directa en los ingresos de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo. Dentro de ese esquema, las familias con cuatro hijos se ubican entre los grupos con mayor nivel de cobertura, con un ingreso neto que alcanza los $452.112,96.

Calendario de pagos AUH Anses para mayo 2026. 
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AUH ANSES
A partir de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social entregará un incremento en las cuentas, con los nuevos montos establecidos según el número de hijos.

A partir de junio, la Administración Nacional de la Seguridad Social entregará un incremento en las cuentas, con los nuevos montos establecidos según el número de hijos.

El ajuste aplicado responde al índice de inflación y fija una suba del 3,4% sobre los montos anteriores. Este cambio modifica la liquidación mensual y consolida una estructura donde el ingreso depende de la cantidad de hijos y de condiciones particulares como la discapacidad. El cálculo incluye la AUH y la Tarjeta Alimentar, que mantiene los valores vigentes desde 2024.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La asignación está destinada a madres, padres o titulares responsables de menores de 18 años que no cuentan con empleo formal o se desempeñan en la economía informal. También abarca a monotributistas sociales. En los casos de hijos con discapacidad, el beneficio no tiene límite de edad. El sistema contempla una retención del 20% mensual en la AUH, que se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH, donde se certifican controles de salud, vacunación y asistencia escolar.

Padre con hijos y computadora AUH

Monto de la AUH de ANSES en mayo 2026

El aumento del 3,4% redefine los valores de la prestación. El monto que se acredita cada mes corresponde al 80% del total, mientras que el 20% restante queda retenido. Para hijos con discapacidad, el monto es superior, con un valor bruto de $460.044,10 y un neto de $368.035,28.

Los valores netos para mayo son:

  • 1 hijo: $113.028,24
  • 2 hijos: $226.056,48
  • 3 hijos: $339.084,72
  • 4 hijos: $452.112,96
  • 5 hijos: $565.141,20
AUH padre e hijos

AUH de ANSES: cuándo cobro en mayo 2026

El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular. ANSES distribuye las fechas a lo largo del mes para ordenar la acreditación. Los pagos se realizan de manera automática en la cuenta bancaria declarada. El ingreso final depende de la composición familiar, la cantidad de hijos y los adicionales vigentes dentro del sistema, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche en los casos correspondientes.

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