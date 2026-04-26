Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 350.000 pesos a 30 días en abril 2026

En un contexto económico donde la planificación financiera se vuelve una herramienta indispensable para proteger los ingresos, el plazo fijo tradicional se mantiene como una de las opciones más consultadas por los pequeños ahorristas argentinos. Conocer el rendimiento exacto de las Inversiones a corto plazo es fundamental para tomar decisiones informadas.

La estrategia de invertir un monto específico , como puede ser un excedente salarial o un ahorro guardado, permite generar una renta previsible sin los riesgos asociados a otros instrumentos más volátiles. Sin embargo, para que esta herramienta sea efectiva, es necesario analizar la Tasa Nominal Anual (TNA) vigente .

El Banco Nación se mantiene como una de las alternativas más sólidas para quienes buscan proteger su capital sin asumir riesgos excesivos. Para los ahorristas que cuentan con un monto de $350.000 y deciden colocarlo en un plazo fijo tradicional por el período mínimo de 30 días , la entidad ofrece una tasa que permite generar una renta previsible al finalizar el mes.

Al finalizar el mes, habrás generado un interés total de $5.465,75 . El monto total que vas a tener disponible para retirar o reinvertir será de $355.465,75 . Esta opción es ideal para quienes prefieren la estabilidad de la banca pública y buscan que sus pesos generen un interés extra que ayude a compensar el aumento de los gastos cotidianos.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.