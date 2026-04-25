¿Nicole Neumann está separada? Qué habría pasado en su relación La complejidad de la situación se ve acrecentada por el contexto familiar y los proyectos que ambos compartían públicamente hasta hace apenas unas semanas. + Seguir en







¿Es verdadero o era un escándalo mediático? Redes sociales

Los rumores de una separación definitiva entre Nicole y Manu Urcera inundaron los medios estas semanas.

Según estas versiones, habrían intentado salvar el vínculo pero sin éxito alguno.

Ante el revuelo, Nicole Neumann fue consultada directamente por el portal Primicias Ya.

Con esta respuesta oficial, la modelo busca poner fin a la "leña al fuego" que sumaron los programas de TV. La vida sentimental de una de las modelos más icónicas de Argentina vuelve a estar bajo la lupa de la prensa del espectáculo, generando una ola de especulaciones que ha inundado las plataformas digitales. En las últimas horas, diversos indicios en el comportamiento público de la pareja han encendido las alarmas sobre una posible crisis estructural en el vínculo de Nicole Neuman y Manu Urcera.

Lo que comenzó como un rumor en programas de chimentos ha escalado hasta convertirse en una de las búsquedas más repetidas, especialmente tras la ausencia de registros compartidos en eventos recientes donde la presencia de ambos era lo habitual. El análisis de los especialistas en redes sociales apunta a movimientos sugestivos en sus perfiles oficiales.

Cuáles son los motivos de la separación de Nicole Neumann nicole-neumann-y-manu-ursera-2225594

El mundo del espectáculo se vio sacudido por versiones que daban por terminada la relación entre Nicole Neumann y el piloto Manu Urcera.

Varios periodistas de renombre en el ámbito del chimento aseguraron que la pareja no había logrado superar una fuerte crisis. Juan Etchegoyen fue uno de los primeros en afirmar que la pareja no vivía más bajo el mismo techo. En el programa Intrusos, los conductores Lussich y Pallares también dieron la noticia como un hecho confirmado. Así, las fuentes del periodismo de espectáculos insistían en que el distanciamiento era "fidedigno".

Sin embargo, cansada de las especulaciones, la modelo decidió romper el silencio y dar por terminada la polémica con una respuesta directa. Lejos de las versiones de mudanza o distanciamiento, Nicole desmintió categóricamente estar separada, confirmando que la convivencia sigue en pie y que su matrimonio continúa su "curso normal", restándole importancia a las teorías que circulaban en los medios en los últimos días.