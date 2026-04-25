Franco Colapinto Road Show en Buenos Aires: cómo son los ingresos, cómo llegar y por dónde La exhibición del piloto argentino en Palermo contará con cuatro salidas a la pista callejera. Ante la gran expectativa del público, habrá diferentes accesos para los fanáticos de la Fórmula 1. Por + Seguir en







Colapinto llega a Buenos Aires. Redes sociales

El Road Show de Franco Colapinto con un Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires tiene en vilo a los fanáticos fierreros. El piloto argentino en la F1 hará cuatro salidas a la pista callejera, con dos diferentes vehículos y los accesos serán limitados.

Habrá dos autos: un Lotus E20 del año 2012 con motor Renault V8 y decoración de BWT Alpine Formula One Team. El evento se diagramó por avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, sumando el tramo de avenida Sarmiento entre Libertador y Figueroa Alcorta.

La apertura será a las 9, mientras que la pasada con el Lotus E20 de F1 con motor Renault V8, a las 14:30 girara con el Flecha de Plata en honor a Juan Manuel Fangio, a las 15:15 otra vez con el Lotus E20 de F1 motor Renault V8 y para cerrar hará una pasada sobre un Bus turístico descapotable.

Ingresos al fanzone público de Plaza Seeber:

Avenida Sarmiento y Colombia Ingresos al fanzone público de Plaza Sicilia: