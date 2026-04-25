25 de abril de 2026 Inicio
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Franco Colapinto Road Show en Buenos Aires: cómo son los ingresos, cómo llegar y por dónde

La exhibición del piloto argentino en Palermo contará con cuatro salidas a la pista callejera. Ante la gran expectativa del público, habrá diferentes accesos para los fanáticos de la Fórmula 1.

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Colapinto llega a Buenos Aires.

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El Road Show de Franco Colapinto con un Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires tiene en vilo a los fanáticos fierreros. El piloto argentino en la F1 hará cuatro salidas a la pista callejera, con dos diferentes vehículos y los accesos serán limitados.

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Habrá dos autos: un Lotus E20 del año 2012 con motor Renault V8 y decoración de BWT Alpine Formula One Team. El evento se diagramó por avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, sumando el tramo de avenida Sarmiento entre Libertador y Figueroa Alcorta.

La apertura será a las 9, mientras que la pasada con el Lotus E20 de F1 con motor Renault V8, a las 14:30 girara con el Flecha de Plata en honor a Juan Manuel Fangio, a las 15:15 otra vez con el Lotus E20 de F1 motor Renault V8 y para cerrar hará una pasada sobre un Bus turístico descapotable.

Ingresos al fanzone público de Plaza Seeber:

  • Avenida Sarmiento y Colombia

Ingresos al fanzone público de Plaza Sicilia:

  • Casares y Avenida del Libertador
  • Berro y Avenida Sarmiento

Habrá pantallas que muestren la transmisión oficial:

  • Libertador y Casares
  • Libertador y Cavia
  • Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)
  • Figueroa Alcorta y Salguero
  • Sarmiento y Colombia
  • Bullrich y Cerviño
  • Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego

Road Show de Colapinto: cómo serán los cortes de calle

Sábado 25

A partir de las 8:

  • Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

A partir de las 16:

  • Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.
  • Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.
  • Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).
  • Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Cortes Road Show Buenos Aires 2026 Franco Colapinto GCBA Domingo 26: día de la exhibición

De 7 a 18:

  • Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.
  • Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.
  • Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.
  • Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.
  • Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29

  • Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.

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