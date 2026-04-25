Franco Colapinto Road Show en Buenos Aires: cómo son los ingresos, cómo llegar y por dónde

El Road Show de Franco Colapinto con un Fórmula 1 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires tiene en vilo a los fanáticos fierreros. El piloto argentino en la F1 hará cuatro salidas a la pista callejera, con dos diferentes vehículos y los accesos serán limitados.
Habrá dos autos: un Lotus E20 del año 2012 con motor Renault V8 y decoración de BWT Alpine Formula One Team. El evento se diagramó por avenida Libertador, entre Bullrich y Casares, sumando el tramo de avenida Sarmiento entre Libertador y Figueroa Alcorta.
La apertura será a las 9, mientras que la pasada con el Lotus E20 de F1 con motor Renault V8, a las 14:30 girara con el Flecha de Plata en honor a Juan Manuel Fangio, a las 15:15 otra vez con el Lotus E20 de F1 motor Renault V8 y para cerrar hará una pasada sobre un Bus turístico descapotable.
Ingresos al fanzone público de Plaza Seeber:
- Avenida Sarmiento y Colombia
Ingresos al fanzone público de Plaza Sicilia:
- Casares y Avenida del Libertador
- Berro y Avenida Sarmiento
Habrá pantallas que muestren la transmisión oficial:
- Libertador y Casares
- Libertador y Cavia
- Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)
- Figueroa Alcorta y Salguero
- Sarmiento y Colombia
- Bullrich y Cerviño
- Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego
Road Show de Colapinto: cómo serán los cortes de calle
Sábado 25
A partir de las 8:
- Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.
A partir de las 16:
- Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.
- Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.
- Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).
- Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.
Cortes Road Show Buenos Aires 2026 Franco Colapinto GCBA Domingo 26: día de la exhibición
De 7 a 18:
- Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.
- Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.
- Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.
- Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.
- Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.
Hasta el miércoles 29
- Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.