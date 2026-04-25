Donald Trump, tras ser evacuado por un intento de atentado: "El Hotel Hilton no era un lugar seguro"

El presidente de Estados Unidos llevó tranquilidad a sus seguidores, tras ser evacuado por el Servicio Secreto por varios disparos en una cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Donal Trump escribió un mensaje luego de ser evacuado por el Servicio Secreto en medio de un tiroteo en una cena de corresponsales de la Casa Blanca , donde aseguró: "Que el espectáculo continúe".

El presidente de Estados Unidos escribió en su propia red Truth Social: " Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía . El tirador ha sido detenido y he recomendado que "el espectáculo continúe", pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden".

El mandatario aseguró que "tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla".

Si bien Trump anunció que "un tirador fue detenido" y expresó que su deseo es que la gala no se suspenda por el susto, se espera una palabra oficial en una conferencia de prensa .

Los hechos

El incidente ocurrió este sábado 25 de abril, cuando Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron sacados apresuradamente de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por agentes del Servicio Secreto, después de un ruido fuerte y no identificado.

La pareja presidencial fue evacuada del lugar y puestos a resguardo, y la medida no se limitó el republicano y su mujer, sino a otros Administrativos que participaban del evento y que también fueron retirados del lugar, tras los ruidos de los tiros.