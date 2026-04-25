25 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Donald Trump, tras ser evacuado por un intento de atentado: "El Hotel Hilton no era un lugar seguro"

El presidente de Estados Unidos llevó tranquilidad a sus seguidores, tras ser evacuado por el Servicio Secreto por varios disparos en una cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Por
El mandatario estadounidense fue evacuado tras el tiroteo y salió ileso.

El mandatario estadounidense fue evacuado tras el tiroteo y salió ileso.

Redes sociales

Donal Trump escribió un mensaje luego de ser evacuado por el Servicio Secreto en medio de un tiroteo en una cena de corresponsales de la Casa Blanca, donde aseguró: "Que el espectáculo continúe".

Trump canceló el viaje de sus enviados especiales a Pakistán.
Te puede interesar:

Trump canceló la misión diplomática a Pakistán, pero aseguró que Irán envió una propuesta "mucho mejor"

El presidente de Estados Unidos escribió en su propia red Truth Social: "Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que "el espectáculo continúe", pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden".

El mandatario aseguró que "tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla".

Truth Social
Truth Social

Truth Social

Si bien Trump anunció que "un tirador fue detenido" y expresó que su deseo es que la gala no se suspenda por el susto, se espera una palabra oficial en una conferencia de prensa.

Los hechos

El incidente ocurrió este sábado 25 de abril, cuando Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, fueron sacados apresuradamente de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca por agentes del Servicio Secreto, después de un ruido fuerte y no identificado.

La pareja presidencial fue evacuada del lugar y puestos a resguardo, y la medida no se limitó el republicano y su mujer, sino a otros Administrativos que participaban del evento y que también fueron retirados del lugar, tras los ruidos de los tiros.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Por un intento de atentado, evacuaron a Trump de una cena con periodistas en el Hotel Hilton

play

Quién es Maia Reficco, la actriz que estaría en una relación con Franco Colapinto

Javier Milei junto a Peter Lamelas.

El embajador de EEUU en Argentina ratificó su apoyo a Milei: "La inversión ya está llegando"

Steve Witkoff y Jared Kushner, los elegidos para negociar la posible salida del conflicto en Medio Oriente con los representantes iraníes. 

EEUU envía representantes a Medio Oriente, pero Irán pone en duda las negociaciones de paz

La postura británica por las Islas Malvinas.

La fuerte reacción de la prensa británica a la postura de EEUU sobre Malvinas

Estados Unidos estaría analizando retirar su apoyo a Reino Unido por Malvinas.

EEUU analiza retirar su apoyo a Reino Unido por la soberanía en las Islas Malvinas

Rating Cero

Las encuestas marcan un mano a mano entre dos protagonistas del reality de Telefe.

¿Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano? Las encuestas anticipan un mano a mano letal

play

Quién es Maia Reficco, la actriz que estaría en una relación con Franco Colapinto

Se siguen alimentando las teorías que los vinculan a ambos

Se filtró la primera foto de Franco Colapinto con Maia Reficco tras negar la relación

¿Es verdadero o era un escándalo mediático?

¿Nicole Neumann está separada? Qué habría pasado en su relación

El músico remarcó que rechazó ofertas para dedicarse a la política.
play

"Lloré todo el día": La Mona Jiménez se emocionó al recordar un momento histórico con el cuarteto

play

Nuevas imágenes confirmarían el romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco

últimas noticias

play
River buscará el triunfo en su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Aldosivi

Hace 4 minutos
El hecho se produjo en Entre Ríos.

Video: un padre le disparó a otro en una pelea tras un partido de fútbol infantil

Hace 33 minutos
El mandatario estadounidense fue evacuado tras el tiroteo y salió ileso.

Trump, tras ser evacuado por un intento de atentado: "El Hotel Hilton no era un lugar seguro"

Hace 47 minutos
play

Felipe Pigna en TVR: "Cuando te la agarrás con los periodistas, es que estás débil"

Hace 54 minutos
play

Por un intento de atentado, evacuaron a Trump de una cena con periodistas en el Hotel Hilton

Hace 1 hora