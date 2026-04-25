"Lloré todo el día": La Mona Jiménez se emocionó al recordar un momento histórico con el cuarteto

La Mona Jiménez dejó por un momento el histrionismo de lado, y mostró su lado más humano. El cantante popular recordó en una entrevista el momento en que el cuarteto fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: "Estoy tan feliz", aseguró.
El género popular de Córdoba recibió esta distinción de la UNESCO en diciembre de 2025, y el músico reflexionó sobre el impacto que fue en su vida este acontecimiento: "Los pibes nuevos que no saben mucho la historia de esto, dijeron: 'Yo casi lloro'. Yo lloré todo el día, estoy tan feliz".
Para el artista, ver al cuarteto en los escenarios más variados del mundo no es solo un logro comercial, sino una reparación histórica, porque nació en la periferia: él mismo fue víctima del racismo y la discriminación por cantar este ritmo.
El Mandamás, como lo llaman en su provincia, aprovechó la nota con Nelson Castro, en El Trece, para rendir un homenaje a los precursores de esta música característica de la región, entre ellos Leonor Marzano, la creadora del tunga-tunga, el Cuarteto Leo y Carlitos Rolán. Según sus palabras, todos estos músicos "sufrieron" el rechazo social por hacer música popular.
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La Mona Jiménez le dice "no" a la política
La Mona Jiménez reveló que a lo largo de su carrera, de más de 50 años, tuvo muchas propuestas para entrar al mundo de la política. Sin embargo, el creador de Beso a Beso y ¿Quién se ha tomado todo el vino? siempre dijo que "no". Entre otros ofrecimientos, estuvo la candidatura como intendente de Córdoba, pero él se resiste a esa idea: "Elegí mi felicidad y la de mi gente. Eso me alegra la vida", subrayó.