Negociación por la paz: reunión entre representantes de Irán y Pakistán, a la espera de los funcionarios de EEUU

Comienza la segunda ronda de negociaciones después de que la primera quedara estancada durante los primeros días de abril. Funcionarios de Estados Unidos viajaron hacia Medio Oriente y se reunirán para buscar la paz.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, comenzó una ronda de reuniones clave con autoridades de Pakistán, en lo que representa la primera escala de su gira diplomática por la región. En paralelo, representantes de Estados Unidos también se encuentran en viaje a Islambad para negociar la paz.

Según informó la oficina del primer ministro paquistaní, el canciller iraní fue recibido en la residencia oficial por Shehbaz Sharif. Del encuentro también participaron el viceprimer ministro Mohammad Ishaq Dar y el jefe del Ejército, Asim Munir.

De acuerdo con la agencia estatal IRNA,ambas delegaciones analizaron el estado de la relación bilateral y coincidieron en el “fortalecimiento de la cooperación regional, especialmente la diplomacia en curso para detener por completo la guerra”. En ese marco, uno de los ejes centrales fue la diplomacia en curso para intentar frenar los conflictos abiertos en Medio Oriente.

Araghchi, además, agradeció el respaldo de Pakistán a la causa palestina y valoró los “esfuerzos especiales para implementar el acuerdo de alto el fuego con respecto al Líbano ".

Islamabad, por su parte , busca posicionarse mediador entre Teherán y Washington . En ese contexto, funcionarios paquistaníes trabajan para reactivar una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, luego de que los diálogos que empezaron a comienzos de abril quedaran estancados. De todas maneras, hay contradicciones: desde Teherán avanzan en la idea en que el encuentro con los estadounidenses, Jared Kushner , y Steve Witkoff no será hoy, pero se mantiene el hermetismo alrededor de la cuestión.

Previo al encuentro con Sharif, el canciller iraní mantuvo una reunión con el jefe del Ejército paquistaní, a quien elogió por sus “esfuerzos encomiables” para promover una salida diplomática. En un mensaje difundido tras ese contacto, destacó las gestiones de Munir como mediador y subrayó la voluntad de Pakistán de continuar facilitando el diálogo hasta alcanzar avances concretos.

Durante esa reunión también se abordaron los últimos acontecimientos vinculados a los intentos de alto el fuego, en un escenario regional que se encuentra marcado por tensiones persistentes y negociaciones aún abiertas: en esta línea, Irán amenazó con "responder" en el caso de que Estados Unidos mantenga firme su postura de los bloqueos de los puertos iraníes, mientras que el tránsito del estrecho de Ormuz continúa siendo escaso.

Irán amenazó con responder si Estados Unidos mantiene los bloqueos portuarios

El Ejército de Irán advirtió este sábado que tomará represalias si Estados Unidos sostiene el bloqueo sobre sus puertos, calificando a la medida como un acto de “piratería” y “bandidaje” en la región.

La advertencia la difundió la televisión estatal, donde el comando central Khatam al-Anbiya aseguró que cualquier continuidad de estas acciones por parte de fuerzas estadounidenses tendrá una respuesta directa por parte de Teherán.

“Si el ejército estadounidense invasor persiste con el bloqueo y este tipo de prácticas, puede estar seguro de que se enfrentará a la reacción de las poderosas fuerzas armadas iraníes”, señalaron desde la cúpula militar.

“Estamos preparados y decididos, mientras vigilamos el comportamiento y los movimientos de los enemigos”, añadió Khatam al-Anbiya.

Donald Trump ordenó destruir las lanchas iraníes que coloquen minas en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ordenó a la Marina "que dispare y destruya cualquier embarcación" de Irán que instale minas en el mar del estrecho de Ormuz. "¡Sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!", celebró el mandatario.

"No debe haber vacilación alguna", pidió el empresario republicano este jueves en Truth Social, y detalló: "Además, nuestros dragaminas están despejando el Estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor!".

El estrecho de Ormuz es el principal activo de Irán para negociar con Estados Unidos, ya que el precio del petróleo a nivel internacional varía de acuerdo a cómo avanzan las negociaciones entre ambos países y las decisiones que toman en este sector. Por allí pasan barcos cargados de crudo hacia cualquier parte del mundo.

Donald Trump Truth Social La publicación de Donald Trump en Truth Social. Traducción: Google.

En la misma red social, Trump advirtió que Irán está teniendo "muchísima dificultad para averiguar quién es su líder". "¡Simplemente no lo saben!", deslizó el mandatario estadounidense, y señaló una interna por el poder en Teherán.

El jefe de Estado describió: "La lucha entre los 'duros', que han estado perdiendo terriblemente en el campo de batalla, y los 'moderados', que no son nada moderados pero están ganando respeto, es una locura".

A la par, el republicano aseguró que Estados Unidos tiene "control total" sobre el estrecho de Ormuz. "Ningún barco puede entrar ni salir sin la aprobación de la Armada de los Estados Unidos. Está sellado herméticamente hasta que Irán logre llegar a un acuerdo", concluyó.