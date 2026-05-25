Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 25 de mayo

La divisa norteamericana cotiza a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de feriado sin movimiento en los mercados tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con Argentina del FMI, que desembolsará u$s1.000 millones en los próximos días.

El dólar oficial mantiene la estabilidad en mayo.

El dólar minorista cotiza este sábado a $1.375 para la compra, $1.425 para la venta en el Banco Nación , en una jornada sin movimiento en los mercados por el feriado del 25 de Mayo, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes , que culminó la semana con una suba acumulada de $5.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de mayo

Tras una semana marcada por la aprobación del FMI de la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas , el organismo prepara el desembolso de u$s1.000 millones para las arcas del Banco Central en los próximos días.

Por su parte, la divisa mayorista opera a $1.403 para la venta y el dólar blue a $1.425, luego de haber dado un salto en el inicio de la semana. Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.431,92, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.486,87.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón , en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

Dólares billetes dólar blue El dólar oficial, sin sobresaltos en lo que va del año. Pexels

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.403 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.486,87, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.431,92.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405,50 para la compra y $1.407 para la venta.