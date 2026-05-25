Se filtró el verdadero motivo de la separación de una famosa pareja: qué pasó

Su ruptura volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendieran versiones sobre supuestas infidelidades, conflictos acumulados y fuertes mensajes publicados en redes sociales tras el final de la relación.

Se filtró el verdadero motivo de la separación de una famosa pareja

Se filtró el verdadero motivo de la separación de una famosa pareja : su separación volvió a quedar en el centro de la escena luego de que salieran a la luz supuestas infidelidades y fuertes reflexiones públicas de la ex de un reconocido artista. qué pasó

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La periodista Fernanda Iglesias había contado semanas atrás que la ruptura se habría dado en medio de una crisis profunda y aseguró que una de las partes “le habría perdonado muchas cosas” a la otra durante los años de relación. Entre las versiones que circularon, se habló de supuestas infidelidades reiteradas, conflictos de larga data, un desgaste acumulado y tensiones familiares que habrían terminado afectando definitivamente el vínculo.

Sin embargo, todas estas afirmaciones corresponden a versiones difundidas en medios y no fueron confirmadas públicamente por el músico.

La pareja formada por Pablo Lescano y Cecilia Calafell quedó envuelta en una nueva polémica luego de que trascendieran detalles sobre la crisis que habría terminado con su relación tras más de 20 años juntos.

Según versiones difundidas en programas de espectáculos, el vínculo venía atravesando conflictos desde hacía tiempo y uno de los principales detonantes habrían sido reiteradas infidelidades atribuidas al músico.

De acuerdo con lo que se conoció públicamente, Cecilia Calafell habría decidido ponerle fin al vínculo con Pablo Lescano después de atravesar múltiples situaciones personales difíciles vinculadas a supuestas aventuras amorosas del cantante.

Además, durante los últimos días, la expareja de Lescano compartió una reflexión en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta relacionada con la separación. En el mensaje, hizo referencia a:

“la dura realidad”

la importancia de “ser real y leal”

las decisiones personales dentro de una relación

Las declaraciones no incluyeron menciones directas hacia Lescano, aunque rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

A través de sus redes sociales, Cecilia compartió además un mensaje que llamó la atención por su tono emocional y reflexivo, donde hizo referencia a la autenticidad, la lealtad, las decisiones personales y la importancia de aceptar la realidad incluso cuando resulta dolorosa. Para muchos usuarios, el posteo estuvo cargado de indirectas hacia su expareja y volvió a poner el foco sobre una de las separaciones más comentadas del espectáculo argentino en 2026.