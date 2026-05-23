23 de mayo de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 23 de mayo

La divisa norteamericana cotiza a $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación, mismo valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. Por su parte, el FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y desembolsará u$s1.000 millones en los próximos días.

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El dólar mantuvo una semana con cotización estable. 

El dólar mantuvo una semana con cotización estable. 

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El dólar minorista cotiza este sábado a $1.375 para la compra, $1.425 para la venta en el Banco Nación y mantiene los valores de cierre del viernes, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. En una semana marcada por la aprobación del FMI de la segunda revisión del acuerdo de facilidades extendidas, el organismo prepara el desembolso de u$s1.000 millones para las arcas del Banco Central en los próximos días.

¿A cuánto cotiza el dólar?
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Por su parte, la divisa mayorista opera a $1.403 para la venta y el dólar blue a $1.425, luego de haber dado un salto en el inicio de la semana. Entre las cotizaciones financieras, el MEP opera a $1.431,92, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.486,87.

Mientras el Gobierno celebra que los dólares adquiridos se mantienen dentro del sistema bancario en lugar de ir a parar bajo el colchón, en la City porteña comienzan a encenderse luces de alerta ante el posible agotamiento del carry trade, ante el achicamiento de la brecha entre las tasas en pesos y las expectativas de depreciación implícitas.

dolar blue billetes divisas dolares
El dólar cotiza arriba de los $1.400.

El dólar cotiza arriba de los $1.400.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.405 para la compra y $1.425 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.403 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.852,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.486,87, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.431,92.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.405,50 para la compra y $1.407 para la venta.

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