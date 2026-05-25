25 de mayo de 2026 Inicio
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La divertida reacción de Colapinto al enterarse de la derrota de River contra Belgrano

El piloto argentino se estaba yendo del circuito de Canadá luego de haber obtenido su 6° lugar en el Gran Premio de Montreal cuando fue alertado por un grupo de fanáticos que le dieron la noticia.

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Franco Colapinto metió puñito de festejo tras enterarse que River perdió la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

Franco Colapinto metió puñito de festejo tras enterarse que River perdió la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

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Franco Colapinto, confeso hincha de Boca, tuvo una divertida reacción luego que un grupo de fanáticos que lo fueron alentar al Gran Premio de Canadá le contaran que River perdió la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

El piloto argentino Franco Colapinto.
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El piloto argentino tuvo su mejor actuación desde su irrupción en la Fórmula 1: en el Gran Premio de Montreal finalizó 6° luego de haber largado 10 y logró sumar 8 unidades, el mayor puntaje hasta el momento, para coronar un excelente fin de semana, siempre finalizando por delante de su compañero, Pierre Gasly.

Sin embargo, la felicidad completa llegó, seguramente, luego de enterarse de cómo terminó el encuentro del Millonario. Es que, un grupo de argentinos que lo esperó a la salida del circuito no perdió la oportunidad de intentar interactuar con el pilarense.

“Viva el Fernet, Franquito”, se lo escucha gritar a un fanático mientras a la distancia se lo ve al piloto de Alpine comiendo, sonriendo y asintiendo con la cabeza el escuchar la frase. Sin ser descortés con su público, saludó de lejos. En ese momento, la misma persona y otro a su lado la dicen: “Vamos, que perdió River, Franco”. Fiel a su estilo y bien futbolero, Colapinto no pudo ocultar la buena noticia y metió doble puño apretado y un leve agite, como diciendo “vamos”.

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Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Colapinto

Luego de un fin de semana excelente para Alpine, rápidamente el equipo tendrá que dar vuelta la página para seguir manteniendo el mismo o mejor rendimiento en el Gran Premio de Canadá.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el próximo fin de semana en Europa: la actividad será en el Gran Premio de Mónaco, en el circuito de Montecarlo, que se desarrollará entre el 5 y 7 de junio y a diferencia de lo que pasó en Montreal, no habrá carrera sprint.

Viernes 5 de junio:

  • Práctica libre 1: 08.30
  • Práctica libre 2: 12

Sábado 6 de junio:

  • Práctica libre 3: 07.30
  • Clasificación: 11

Domingo 7 de junio:

  • Carrera: 10

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