22 de mayo de 2026 Inicio
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El FMI le pidió al Gobierno que avance con la reforma tributaria y previsional y puso la lupa sobre la inflación

Tras la aprobación de la segunda revisión y el desembolso de u$s1.000 millones, el organismo internacional exigió reformas clave en jubilaciones e impuestos. Además, alertó por una posible fuga de capitales ante el "riesgo electoral" de 2027.

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Kristalina Georgieva

Kristalina Georgieva, titular del FMI, junto al presidente Javier Milei.

Imagen de archivo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del acuerdo con la Argentina y autorizó un desembolso de u$s1.000 millones, aunque acompañó la decisión con una serie de advertencias y pedidos concretos al gobierno de Javier Milei. El organismo publicó el informe técnico sobre la economía argentina donde advirtió sobre la necesidad de avanzar con las reformas tributaria y previsional, de actualizar la forma de medir la inflación y de sostener la acumulación de reservas y el proceso de desinflación; y, por último, hizo hincapié sobre los riesgos políticos y financieros de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El FMI adelantó que aprobará la revisión del acuerdo con Argentina y liberará un desembolso de u$s1.000 millones
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Según el Staff Report publicado tras la revisión técnica, el organismo consideró "crucial" avanzar con cambios en el sistema impositivo para simplificar tributos, ampliar la base de recaudación y mejorar la eficiencia fiscal. El pedido tampoco es menor: el Fondo presiona por una reforma profunda que revise un entramado de más de 155 impuestos. El organismo sugirió ampliar la base del impuesto a las ganancias para que al menos el 20% de los trabajadores vuelvan a pagarlo, además de eliminar exenciones en el IVA y aumentar gravámenes sobre combustibles.

Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de impulsar una "reforma previsional integral" para antes de finales de 2027, que permita garantizar la sustentabilidad del sistema jubilatorio en el mediano plazo. El FMI calificó al sistema actual como "fiscalmente insostenible" y entre las recomendaciones figuran alinear la edad de jubilación con los aumentos en la esperanza de vida, armonizar los regímenes especiales con el sistema general y eliminar gradualmente las moratorias, lo que golpeará directamente el acceso al derecho jubilatorio de miles de argentinos.

En esa misma línea, una de las mayores preocupaciones del Fondo es la fragilidad política y social de cara a los próximos años. El organismo advirtió explícitamente que la "incertidumbre política" previa a las elecciones presidenciales de 2027 podría provocar una masiva fuga de capitales y revertir el impulso reformista. Además, los técnicos alertaron sobre una posible "fatiga reformista" si es que la desinflación y el empleo no mejoran sustancialmente, lo que podría proyectar una imagen de "insensibilidad" del programa ante el drama social y laboral.

A pesar de los anuncios oficiales sobre el ordenamiento macroeconómico, el informe revela que la Argentina no cumplió la meta de acumulación de reservas netas a fines de 2025, las cuales cayeron a un alarmante nivel de -u$s11.700 millones. El FMI fue tajante al señalar que el ritmo actual de compra de divisas por parte del Banco Central "no alcanza" para una reconstrucción decisiva y que el país sigue expuesto a una gran volatilidad debido al bajísimo nivel de reservas líquidas.

Finalmente, el Fondo proyectó para 2026 una inflación anual del 25% y un crecimiento del PIB del 3,5%, cifras que dependen de la paz social. Con este panorama, el organismo internacional advierte que el éxito del programa de Javier Milei pende de un hilo si no se logra recomponer el ingreso real antes de que el malestar social se traduzca en un castigo en las urnas.

Mirá el Staff Report del FMI tras la segunda revisión del acuerdo con Argentina

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