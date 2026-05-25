25 de mayo de 2026 Inicio
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C5N en Colombia: el país elige presidente en un clima de violencia política y polarización

El país elegirá presidente el próximo 31 de mayo en un escenario atravesado por ataques contra dirigentes, una campaña áspera y encuestas que perfilan una segunda vuelta entre el oficialismo y una figura outsider.

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Colombia elige presidente en un clima de violencia política y polarización

Colombia elige presidente en un clima de violencia política y polarización

La campaña presidencial en Colombia llega a su tramo decisivo con un clima político atravesado por la tensión y la incertidumbre. El próximo 31 de mayo los colombianos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, en una elección marcada por denuncias de violencia política, fuerte polarización y una carrera que, según los sondeos, parece encaminada hacia un balotaje.

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El contexto electoral quedó atravesado por un dato alarmante: durante la campaña se registraron más de 400 ataques contra candidatos y referentes de distintos espacios políticos, un escenario que volvió a poner en el centro del debate las condiciones de seguridad y las garantías democráticas en el país.

La violencia se suma a una campaña especialmente áspera, donde el eje ya no pasa únicamente por las propuestas económicas o sociales, sino también por el tono de la confrontación política y la disputa por el modelo que seguirá Colombia después de la gestión de Petro.

En Colombia un presidente tiene un mandato de 4 años sin posibilidad de reelección, por lo que el oficialismo se ve forzado a renovar su liderazgo. En estas elecciones hay más de 32 millones de colombianos a votar. Como el voto es voluntario, los candidatos han orientado su campaña a incentivar la participación.

Elecciones en Colombia: los principales candidatos

Las encuestas muestran una competencia con tres nombres por encima del resto, aunque dos de ellos parecen sacar ventaja y perfilarse para la definición de junio. En el primer lugar aparece Iván Cepeda, el postulante respaldado por el oficialismo y cercano al presidente Petro. Los sondeos lo ubican alrededor de un tercio de la intención de voto y lo muestran como el candidato más competitivo en la primera vuelta. Su campaña busca presentarse como una continuidad de las reformas impulsadas por el actual gobierno, con énfasis en políticas sociales y combate a la desigualdad.

Detrás aparece Abelardo de la Espriella, un abogado conocido por representar a figuras de alto perfil que irrumpió en la política con un discurso de mano dura y perfil antisistema. Su crecimiento en las encuestas llevó a que algunos analistas lo comparen con fenómenos políticos como Javier Milei o Nayib Bukele por su estilo confrontativo y su narrativa centrada en seguridad y reducción del tamaño del Estado. En varias mediciones aparece cerca de Cepeda y consolidado en el segundo lugar.

La tercera posición corresponde a Paloma Valencia, representante de la derecha tradicional y respaldada por el expresidente Álvaro Uribe. Aunque conserva una base política consolidada, los últimos sondeos la ubican varios puntos por detrás de los dos primeros candidatos.

Elecciones en Colombia: cuándo se realizaría el balotaje

El sistema electoral colombiano exige obtener más del 50% de los votos para ganar en primera vuelta, un escenario que hoy aparece improbable. La mayoría de las proyecciones anticipan que ninguno alcanzará ese umbral y que los dos candidatos más votados deberán enfrentarse en un balotaje previsto para el 21 de junio.

A menos de una semana de la votación, Colombia se prepara para una elección que no solo definirá un nuevo presidente, sino también el rumbo político de un país que llega dividido, bajo presión y con la seguridad convertida en uno de los temas centrales de la campaña.

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