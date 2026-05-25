25 de mayo de 2026 Inicio
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Con Lamine Yamal y sin jugadores del Real Madrid, España confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026

Durante una conferencia de prensa, el entrenador Luis De la Fuente dio la nómina de futbolistas que irán por la segunda estrella en la historia. “¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero esto no garantiza nada”, advirtió. El debut de la Roja será el 15 de junio ante Cabo Verde.

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Con Lamine Yamal y sin jugadores del Real Madrid, España confirmó la lista de convocados para el Mundial 2026

La Selección de España presentó oficialmente la lista de 26 convocados para el Mundial 2026, cinco días antes de la fecha límite. El entrenador, Luis de la Fuente, sorprendió al no incluir a jugadores del Real Madrid, pero sí apostó por una generación joven encabezada por Lamine Yamal.

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“Fue una lista muy madurada, trabajada y analizada”, explicó el técnico en conferencia de prensa para dar la nómina completa de los 26 futbolistas que representarán a la Roja en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá para obtener la segunda estrella en la historia.

El debut del conjunto español será el 15 de junio frente a Cabo Verde, el segundo encuentro por el Grupo H se jugará el 21 de junio ante Arabia Saudita, ambos se disputarán en Estados Unidos, mientras que el cierre lo disputará en Guadalajara contra Uruguay el 26 de junio. El segundo ubicado en esta zona será posible rival de Argentina, si gana su zona, en los 16avos de final.

Durante la rueda de prensa no esquivó a las preguntas y fue contundente a la hora de analizar cómo será el campeonato mundialista para el equipo europeo. “Lo digo claramente. ¿Estamos entre los favoritos? Sí. ¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero esto no garantiza nada. Hay selecciones con nuestro nivel o diferente. Francia, Inglaterra, Argentina, Brasil, Portugal... son tan candidatas como nosotros”, sentenció.

Lo llamativo de la lista es que a diferencia de los últimos años, e incluso en la obtención de la única copa mundialista, el entrenador español no incluyó a futbolistas del Real Madrid y sí lo hizo con las jóvenes figuras de Barcelona, como Yamal y el defensor Pau Cubarsí, y del Atlético de Madrid, como Marcos Llorente y Álex Baena, entre otros.

“Tenemos ilusión por pelear por lo máximo. Pero en fútbol, incluso siendo superior, puedes perder”, concluyó. El próximo 30 de mayo, España comenzará con su concentración de cara a los dos amistosos previo al inicio del Mundial: jugará el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en Puebla (México).

26 españa

Con De la Fuente y el Rey Felipe VI como protagonistas, España dio la lista de los 26 futbolistas para el Mundial

En el video que se terminó publicando en las redes sociales para dar la lista completa de los 26 futbolistas que estarán en el Mundial 2026, Luis De la Fuente es protagonista del mismo junto al Rey Felipe VI y varios ciudadanos españoles.

En el arco, mantendrá la base de los últimos grandes torneos con Unai Simón como principal referencia, acompañado por David Raya y Joan García, ambos campeones en sus respectivas ligas (Arsenal y Barcelona).

En defensa combinarán experiencia con juventud, como Cucurella, Llorente y Cubarsí y Eric García, pero que demostraron que están a la altura de disputar partidos con alto voltaje de presión, mientras que en la mitad de la cancha vuelve a aparecer como uno de los grandes puntos fuertes de España, con nombres de enorme jerarquía técnica y dinámica como Pedri, Gavi y Fabián Ruiz.

Por su parte, en el ataque, la principal atención estará puesta la joya del Barcelona que llega como una de las grandes figuras emergentes del fútbol mundial, pero también se destacan Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz, apostando así a un ataque ofensivo veloz, desequilibrante y con múltiples variantes.

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