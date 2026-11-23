El dólar oficial viene de una semana caliente. Freepik

El dólar oficial cotiza a $1.550 para la compra y $1.600 para la venta en el Banco Nación en una jornada de lunes feriado sin movimientos oficiales, por lo que se mantiene la cifra del viernes, cuando alcanzó un nuevo máximo nominal histórico. La semana financiera estuvo marcada por el pulso alcista, que impactó también en la divisa paralela y el riesgo país, al superar la barrera de los 1.000 puntos básicos.

En su última conferencia de prensa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había vuelto a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el directorio del organismo se reúna para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó a mitad de semana en el evento Somos Pymes, en La Rural: "Hoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda".

El dólar oficial concentró todas las miradas el viernes. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotizó a $1.550 para la compra y $1.600 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue operó a $1.655 para la compra y $1.675 para la venta.