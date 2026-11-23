Belgrano cumple 171 años: la verdadera historia detrás de los nombres Belgrano R y Belgrano C De pueblo rural a capital provisoria de la Nación en 1880, el emblemático barrio porteño festeja un nuevo aniversario, mientras permanece la creencia popular de que las letras de sus subbarrios significan "Residencial" y "Comercial". Por Agustín Avenali Agregar C5N en









Las estaciones Belgrano R y Belgrano C, origen de la denominación de los subbarrios de Belgrano.

El barrio porteño de Belgrano celebra sus 171 años este lunes, en recuerdo de su fundación el 23 de noviembre de 1855 en lo que entonces era una zona rural del partido bonaerense de San Isidro. Desde sus comienzos como pueblo alejado del centro, pasando por su período como capital nacional provisoria, hasta su actualidad como zona tradicional de la Ciudad de Buenos Aires, transcurrieron infinidad de procesos que le dieron forma. En medio de eso, hay un mito que persiste: el origen del nombre de dos de sus subbarrios, Belgrano R y Belgrano C.

El 23 de noviembre de 1855, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Pastor Obligado, fundó el pueblo con el nombre de La Calera, por iniciativa de Valentín Alsina. Recién el 6 de diciembre de 1857 se adoptó el nombre de Belgrano, en cumplimiento de un decreto de diciembre de 1855 que establecía que el próximo pueblo a fundarse homenajearía al creador de la bandera.

Gracias a su buena ubicación, el pueblo creció rápidamente, y en pocos años se declaró ciudad y se creó el partido de Belgrano.

En 1880, tras la derrota electoral de Carlos Tejedor frente a Julio Argentino Roca, la provincia de Buenos Aires expulsó a las autoridades nacionales de la ciudad, desatando el último conflicto civil del siglo XIX. El gobierno federal se trasladó a la ciudad de Belgrano, que tenía su municipalidad en Cuba y Juramento, en el actual Museo Sarmiento, desde donde sancionó la federalización de Buenos Aires. Finalmente, en 1887, una ley anexó los partidos de Belgrano y Flores a la Capital Federal, lo que convirtió a la antigua ciudad en un barrio porteño.

El edificio del Museo Histórico Sarmmiento supo albergar a la antigua Municipalidad de Belgrano. Museo Histórico Sarmiento Belgrano cumple 171 años: el significado de Belgrano R y Belgrano C Una de las explicaciones recurrentes apunta que la C, en la zona de las barrancas y del Barrio Chino, significa Comercial, mientras que el área de casas señoriales y calles arboladas lleva la R por Residencial. Pero es una curiosa casualidad.

La explicación, como ocurre en muchos casos, está vinculada a los rieles. Para 1876, el todavía pueblo de Belgrano ya contaba con dos estaciones de tren de dos líneas férreas distintas que partían desde Buenos Aires con rumbo norte. La hoy que hoy lleva la C, se llamó en sus inicios Valentín Alsina. En 1902, ambas empresas, Buenos Aires and Rosario Railway y Central Argentine Railway, se unieron bajo el nombre de central y las dos estaciones pasaron a llamarse Belgrano. ¿Cómo hacer para diferenciarlas, entonces? A la que había pertenecido al Ferrocarril Buenos Aires a Rosario, le pusieron Belgrano R, por la inicial de la ciudad portuaria santafesina; a la del Ferrocarril Central Argentino, Belgrano C, por Central. El 1° de marzo de 1948, con la nacionalización de los ferrocarriles, pasaron a formar parte de la Línea Mitre. Hoy, Belgrano R corresponde a los ramales metropolitanos José León Suárez y Bartolomé Mitre, y por ahí siguen pasando las formaciones que van a Rosario; Belgrano C (elevada en 2019), en tanto, es una estación del ramal Tigre.