Qué podés hacer si rechazaron tu solicitud de la Prestación por Desempleo de ANSES El organismo previsional contempla distintas instancias para quienes tienen inconvenientes durante la gestión de esta asistencia económica. Conocer los motivos de una respuesta negativa, revisar los requisitos y consultar las vías administrativas disponibles permite saber cómo continuar el trámite. Por Agregar C5N en









ANSES contempla distintas instancias de consulta y revisión para quienes reciben una respuesta negativa al solicitar la Prestación por Desempleo. ANSES

La notificación permite identificar si existen errores en los datos o documentación pendiente.

Los comprobantes laborales son fundamentales para acreditar las condiciones de acceso al beneficio.

Las consultas pueden realizarse mediante Atención Virtual, la línea telefónica 130 o en oficinas del organismo.

Las resoluciones negativas pueden ser objeto de reclamos, de acuerdo con los plazos y procedimientos establecidos. Quienes perdieron su trabajo y solicitaron la Prestación por Desempleo de La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden recibir una respuesta negativa si no cumplen con las condiciones exigidas o si existen inconvenientes con la documentación presentada. Qué podés hacer si rechazaron tu solicitud del beneficio.

El organismo puede solicitar aclaraciones o nuevos comprobantes durante la evaluación del trámite. Por eso, una observación no significa necesariamente que el beneficio haya sido rechazado de manera definitiva.

La ayuda está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo por causas contempladas en la normativa, como un despido sin justa causa, la finalización de un contrato o determinadas situaciones externas a la persona trabajadora.

ANSES Qué sucede si rechazaron tu solicitud de la Prestación por Desempleo de ANSES La documentación oficial permite identificar distintos puntos que pueden generar observaciones durante el análisis. Entre ellos se encuentran:

Declaración jurada incompleta : el formulario PS. 3.23 debe tener todos sus campos completos y contener información correcta.

: el formulario PS. 3.23 debe tener todos sus campos completos y contener información correcta. Documentación laboral incorrecta : los comprobantes presentados deben corresponder al último empleo de la persona solicitante.

: los comprobantes presentados deben corresponder al último empleo de la persona solicitante. Falta de acreditación del despido : según el caso, puede ser necesario presentar un telegrama, una carta documento, un contrato vencido u otra constancia que demuestre la finalización de la relación laboral.

: según el caso, puede ser necesario presentar un telegrama, una carta documento, un contrato vencido u otra constancia que demuestre la finalización de la relación laboral. Inscripción como autónomo o monotributista: si la persona estuvo inscripta en alguna de esas categorías durante los últimos 36 meses, ANSES puede solicitar la constancia de baja correspondiente. Qué sucede si rechazaron tu solicitud de la Prestación por Desempleo de ANSES Si ANSES rechaza la solicitud de la Prestación por Desempleo, la persona interesada puede consultar los motivos de la decisión, completar la documentación pendiente o solicitar una revisión, según el estado del trámite. El primer paso es revisar la notificación recibida y comprobar si se trata de una observación o de una denegatoria formal.