Está detenido en el tiempo, cerca de Buenos Aires y es ideal para ir en primavera

El histórico pueblo bonaerense invita a recorrer calles empedradas, probar su gastronomía y disfrutar de la calma del entorno natural.

En Capilla del Señor se destacan iglesias, pulperías y estancias tradicionales como parte de sus principales atractivos.

A solo una hora de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires , Capilla del Señor se presenta como un destino detenido en el tiempo, donde el casco histórico y la tranquilidad rural se combinan con propuestas gastronómicas y turísticas . En primavera, se convierte en una escapada ideal para quienes buscan aire libre y conexión con la naturaleza sin alejarse demasiado de la capital.

El pueblo mantiene viva la impronta de sus orígenes a través de construcciones coloniales , faroles antiguos y una iglesia emblemática que recuerda la tradición religiosa de la región. Su ambiente sereno y pintoresco lo transforma en una opción perfecta para un fin de semana de descanso .

Además, la historia ferroviaria de la localidad , marcada por la estación inaugurada en 1886 , aporta un atractivo adicional para los visitantes que disfrutan de recorrer escenarios cargados de memoria y simbolismo .

Capilla del Señor se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires , a solo 84 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , y es la cabecera del partido de Exaltación de la Cruz . Su cercanía a ciudades como Pilar , Luján y San Antonio de Areco la posiciona como una parada ideal dentro de un recorrido por los pueblos más pintorescos de la región.

Qué puedo hacer en Capilla del Señor

Entre los atractivos más destacados de Capilla del Señor sobresale su aire colonial. Figuran la Iglesia Parroquial, levantada en 1865, y la pulpería Los Ombúes, considerada una de las más antiguas de Argentina. También se pueden recorrer estancias tradicionales como la Martín Fierro, vinculada al escritor José Hernández.

El turismo rural suma otra faceta de interés: en sitios como El Cencerro Hotel Boutique, los viajeros encuentran un entorno natural apacible para hospedarse. Además, las cabalgatas, caminatas y paseos en bicicleta complementan la experiencia, mientras que la gastronomía local tienta con recetas criollas y productos artesanales.

Capilla del Señor La cercanía de Capilla del Señor a la Ciudad de Buenos Aires lo convierte en un plan accesible para una escapada de fin de semana. Estancia Martin Fierro

Cómo llegar a Capilla del Señor

Capilla del Señor está ubicada a 84 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En auto, se accede por la Ruta Nacional 8 hasta el kilómetro 69 y luego por la Ruta Provincial 39. El trayecto dura alrededor de una hora y media. También hay opciones de transporte público mediante ómnibus como Tata Rápido y Chevallier, que parten desde Retiro y distintos puntos del conurbano.