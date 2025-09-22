22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Está detenido en el tiempo, cerca de Buenos Aires y es ideal para ir en primavera

El histórico pueblo bonaerense invita a recorrer calles empedradas, probar su gastronomía y disfrutar de la calma del entorno natural.

Por
En Capilla del Señor se destacan iglesias

En Capilla del Señor se destacan iglesias, pulperías y estancias tradicionales como parte de sus principales atractivos.

WIKIPEDIA

A solo una hora de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, Capilla del Señor se presenta como un destino detenido en el tiempo, donde el casco histórico y la tranquilidad rural se combinan con propuestas gastronómicas y turísticas. En primavera, se convierte en una escapada ideal para quienes buscan aire libre y conexión con la naturaleza sin alejarse demasiado de la capital.

Dónde probar la mejor bondiola de la ciudad.
Te puede interesar:

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bondiola con guarnición

El pueblo mantiene viva la impronta de sus orígenes a través de construcciones coloniales, faroles antiguos y una iglesia emblemática que recuerda la tradición religiosa de la región. Su ambiente sereno y pintoresco lo transforma en una opción perfecta para un fin de semana de descanso.

Además, la historia ferroviaria de la localidad, marcada por la estación inaugurada en 1886, aporta un atractivo adicional para los visitantes que disfrutan de recorrer escenarios cargados de memoria y simbolismo.

Capilla del Señor
El centro histórico de Capilla del Señor despliega fachadas coloniales y calles empedradas que evocan otra época.

El centro histórico de Capilla del Señor despliega fachadas coloniales y calles empedradas que evocan otra época.

Dónde queda Capilla del Señor

Capilla del Señor se encuentra en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, a solo 84 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es la cabecera del partido de Exaltación de la Cruz. Su cercanía a ciudades como Pilar, Luján y San Antonio de Areco la posiciona como una parada ideal dentro de un recorrido por los pueblos más pintorescos de la región.

Qué puedo hacer en Capilla del Señor

Entre los atractivos más destacados de Capilla del Señor sobresale su aire colonial. Figuran la Iglesia Parroquial, levantada en 1865, y la pulpería Los Ombúes, considerada una de las más antiguas de Argentina. También se pueden recorrer estancias tradicionales como la Martín Fierro, vinculada al escritor José Hernández.

El turismo rural suma otra faceta de interés: en sitios como El Cencerro Hotel Boutique, los viajeros encuentran un entorno natural apacible para hospedarse. Además, las cabalgatas, caminatas y paseos en bicicleta complementan la experiencia, mientras que la gastronomía local tienta con recetas criollas y productos artesanales.

Capilla del Señor
La cercanía de Capilla del Señor a la Ciudad de Buenos Aires lo convierte en un plan accesible para una escapada de fin de semana.

La cercanía de Capilla del Señor a la Ciudad de Buenos Aires lo convierte en un plan accesible para una escapada de fin de semana.

Cómo llegar a Capilla del Señor

Capilla del Señor está ubicada a 84 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En auto, se accede por la Ruta Nacional 8 hasta el kilómetro 69 y luego por la Ruta Provincial 39. El trayecto dura alrededor de una hora y media. También hay opciones de transporte público mediante ómnibus como Tata Rápido y Chevallier, que parten desde Retiro y distintos puntos del conurbano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer unos sorrentinos repletos de sabor

Este pueblo alemán es famoso por su gastronomía.

Está cerca de Buenos Aires y es un pueblo oculto con sabor alemán: comida y cerveza excelente

Qué se puede hacer en este precioso destino turístico.

Turismo en Argentina: el destino del norte que enamora por sus paisajes cercanos y su patrimonio cultural

play

Se corrió la Maratón de Buenos Aires 2025 con récord de inscriptos: el ganador fue Habtamu Birlew Denekew

El organismo oficial alertó sobre la continuidad de las lluvias y tormentas en CABA.

La primavera llega con lluvias torrenciales y tormentas: cómo seguirá el clima en la Ciudad este domingo 21 de septiembre

En Santa Rosa, provincia de La Pampa, el granizo se acumuló en las calles. 

Así quedaron La Pampa y Trenque Lauquen tras el paso de la fuerte tormenta con granizo

Rating Cero

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

Friends, la serie que nunca pasa de moda cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry.

Friends, la serie que nunca pasa de moda, cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry

Charly García y Sting lanzarán el próximo 9 de octubre In the City

Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

últimas noticias

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

Hace 7 minutos
El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

Los dólares financieros caen por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Hace 39 minutos
La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Hace 43 minutos
Estos síntomas pueden indicar un problema más serio que requiere atención médica inmediata.

Qué podés hacer si se te tapan los oídos

Hace 50 minutos
La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Hace 51 minutos