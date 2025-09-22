Las sombras metalizadas vuelven a ser tendencia en el mundo de la moda: cómo aplicarlas Los destellos cromados transforman el maquillaje en una herramienta de estilo. Olivia Palermo lidera este boom con un look que ya inspira a miles. Por







Las sombras con acabado metálico recuperan protagonismo en el mundo del maquillaje y prometen marcar el pulso de la temporada. Su brillo que las caracteriza y la capacidad de transformar cualquier look en uno más elegante las convierten en una apuesta segura para quienes buscan un detalle que genere impacto sin perder el estilo.

El fenómeno no surge de la nada, ya que en los últimos años, la belleza se convirtió en un espacio de experimentación que mezcla estilos clásicos con propuestas modernas. Las redes sociales, los desfiles internacionales y la influencia de celebridades consolidan un escenario donde el maquillaje ya no solo acompaña al vestuario, sino que se impone como elemento central de expresión personal.

En este contexto, Olivia Palermo se transformó como referente de estilo luego de sorprender en la Semana de la Moda de Madrid con un look impecable y, sobre todo, con unos ojos enmarcados por destellos dorados. Su elección no solo llamó la atención del público, sino que confirmó el regreso de un recurso estético que promete extenderse a lo largo de todo el año.

Cómo es la nueva moda de las sombras metalizadas en el maquillaje La propuesta que domina este 2025/26 está marcada por la fuerza de las sombras metalizadas, capaces de elevar cualquier maquillaje con un simple gesto. Desde los tonos dorados y cobres hasta variantes más arriesgadas como el azul eléctrico o el verde esmeralda, la clave está en aplicarlas en solitario, dejando que el color elegido concentre toda la atención sobre la mirada.

Este estilo también dialoga con otra de las grandes corrientes del momento. Se trata del uso de un solo tono en los párpados. Las clásicas paletas multicolor pierden espacio mientras ganan terreno las sombras individuales, en presentaciones que permiten destacar desde un suave pastel hasta una intensa terminación cromada. En todos los casos, el objetivo es el mismo: lograr un look definido, con personalidad y un efecto visual potente. Las texturas juegan un papel fundamental. Los acabados satinados, glossy, mate o con efecto espejo se combinan con la paleta cromática elegida para potenciar la intensidad del color y sumar dimensión al maquillaje. Así, lo que antes era considerado un detalle exclusivo para la noche, hoy se reinventa como un recurso versátil que puede adaptarse a distintas ocasiones y estilos.