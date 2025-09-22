22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las sombras metalizadas vuelven a ser tendencia en el mundo de la moda: cómo aplicarlas

Los destellos cromados transforman el maquillaje en una herramienta de estilo. Olivia Palermo lidera este boom con un look que ya inspira a miles.

Por
El maquillaje ya no solo acompaña al vestuario

El maquillaje ya no solo acompaña al vestuario, sino que se impone como elemento central de expresión personal.

El País

Las sombras con acabado metálico recuperan protagonismo en el mundo del maquillaje y prometen marcar el pulso de la temporada. Su brillo que las caracteriza y la capacidad de transformar cualquier look en uno más elegante las convierten en una apuesta segura para quienes buscan un detalle que genere impacto sin perder el estilo.

Una de las más recomendadas es una crema nocturna con extractos naturales.
Te puede interesar:

Si tenés la piel delicada y te salen zarpullidos fácil, este es el truco para solucionarlo

El fenómeno no surge de la nada, ya que en los últimos años, la belleza se convirtió en un espacio de experimentación que mezcla estilos clásicos con propuestas modernas. Las redes sociales, los desfiles internacionales y la influencia de celebridades consolidan un escenario donde el maquillaje ya no solo acompaña al vestuario, sino que se impone como elemento central de expresión personal.

En este contexto, Olivia Palermo se transformó como referente de estilo luego de sorprender en la Semana de la Moda de Madrid con un look impecable y, sobre todo, con unos ojos enmarcados por destellos dorados. Su elección no solo llamó la atención del público, sino que confirmó el regreso de un recurso estético que promete extenderse a lo largo de todo el año.

sombras metalizadas

Cómo es la nueva moda de las sombras metalizadas en el maquillaje

La propuesta que domina este 2025/26 está marcada por la fuerza de las sombras metalizadas, capaces de elevar cualquier maquillaje con un simple gesto. Desde los tonos dorados y cobres hasta variantes más arriesgadas como el azul eléctrico o el verde esmeralda, la clave está en aplicarlas en solitario, dejando que el color elegido concentre toda la atención sobre la mirada.

Este estilo también dialoga con otra de las grandes corrientes del momento. Se trata del uso de un solo tono en los párpados. Las clásicas paletas multicolor pierden espacio mientras ganan terreno las sombras individuales, en presentaciones que permiten destacar desde un suave pastel hasta una intensa terminación cromada. En todos los casos, el objetivo es el mismo: lograr un look definido, con personalidad y un efecto visual potente.

sombras metalizadas

Las texturas juegan un papel fundamental. Los acabados satinados, glossy, mate o con efecto espejo se combinan con la paleta cromática elegida para potenciar la intensidad del color y sumar dimensión al maquillaje. Así, lo que antes era considerado un detalle exclusivo para la noche, hoy se reinventa como un recurso versátil que puede adaptarse a distintas ocasiones y estilos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La industria de la belleza desarrolló fórmulas específicas para calmar la dermis y fortalecer su barrera natural.

Cuál es la crema que ayuda a la piel rosácea y elimina las manchas rojas

La estética evoluciona con fuerza hacia dos polos bien definidos, lo gótico y lo natural.

Belleza gótica y bronceado a la moda: cuáles son las nuevas tendencias de la moda que se vieron en los Emmys

El auge de las rutinas minimalistas impulsó una nueva forma de entender la cosmética con menos pasos y mejores resultados.

Esta crema minimalista es la más elegida por el mundo de la moda y los estilistas la usan todo el tiempo: cuál es

Estos productos ayudan a redescubrir la belleza natural del pelo con resultados sólidos. 

Buscando el amor al cabello natural: estos son los productos que buscan establecerse en el mundo de la moda

El gel sólido de Dr. Tree se convirtió en uno de los más comentados.

Este gel sólido se puede usar en la ducha y está en tendencia para hidratar la piel de una forma única: de cuál se trata

El tono tostado se impone como una alternativa moderna y versátil.

Cuál es el tono que está cada vez más de moda para el maquillaje gracias a Selena Gomez

Rating Cero

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

Friends, la serie que nunca pasa de moda cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry.

Friends, la serie que nunca pasa de moda, cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry

Charly García y Sting lanzarán el próximo 9 de octubre In the City

Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

últimas noticias

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

Hace 10 minutos
El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar baja $55 y cae por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Hace 42 minutos
La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Hace 46 minutos
Estos síntomas pueden indicar un problema más serio que requiere atención médica inmediata.

Qué podés hacer si se te tapan los oídos

Hace 53 minutos
La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Hace 54 minutos