El 22 de septiembre de 2025 se produce un momento de equilibrio cósmico en el que el día y la noche duran lo mismo. En el hemisferio norte marca el inicio del otoño y en el hemisferio sur la llegada de la primavera. ¿Cuál es el mejor ritual de bienvenida al equinoccio?
Próximos a la entrada del Sol en Libra, la vibración también cambia: dejamos atrás el método ordenado y práctico de Virgo para dar paso a la energía armónica, justa y equilibrada de Libra. Por eso, los ritos en este equinoccio están asociados tanto con la búsqueda de balance interno como con la creación de vínculos más conscientes.
El mejor ritual de bienvenida a esta etapa nueva anual es aquel que conecta con la intención de armonía personal. Puede ser algo tan simple como encender una vela blanca y meditar unos minutos, agradeciendo lo vivido y abriéndote a lo que viene. Lo importante es detenerse, respirar y sintonizar con el cambio de estación.
El mejor ritual de bienvenida al equinoccio
Un ritual clásico es el de limpieza energética del hogar. Podés sahumar con palo santo, incienso o hierbas secas como romero y laurel, mientras abrís las ventanas para que circule el aire. Esta práctica simboliza dejar atrás las cargas del pasado y darle la bienvenida a la nueva vibración.
Otra opción poderosa es el altar del equinoccio. Podés decorarlo con frutas de estación, flores, hojas secas o semillas, según el hemisferio en el que vivas. Colocar estos elementos en un espacio especial de tu casa honra el ciclo natural y atrae abundancia para el nuevo período.
También se recomienda hacer un ritual de escritura: tomar un cuaderno y anotar qué aspectos de tu vida querés equilibrar. Podés escribir afirmaciones como: “Yo recibo el balance en mis vínculos”, “Encuentro belleza en lo simple” o “Me abro al flujo justo y armónico de la vida”.
En el plano espiritual, el equinoccio invita a conectar con la gratitud. Podés realizar una pequeña ceremonia al aire libre, agradeciendo al Sol, la Tierra y los elementos por todo lo recibido en los últimos meses. Este gesto sencillo fortalece el vínculo con la naturaleza y eleva la energía personal.
En conclusión, el mejor metodo espiritual de bienvenida a la puerta estacional es aquel que te ayude a sentirte en paz y en sintonía con el equilibrio cósmico. Sea con velas, limpieza, escritura o un altar, lo esencial es abrir el corazón a la energía libriana y permitir que la armonía fluya en tu vida.