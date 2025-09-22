Es una fecha clave para quienes buscan reconectar con la naturaleza y abrir un nuevo ciclo de energía.

El 22 de septiembre de 2025 se produce un momento de equilibrio cósmico en el que el día y la noche duran lo mismo. En el hemisferio norte marca el inicio del otoño y en el hemisferio sur la llegada de la primavera. ¿Cuál es el mejor ritual de bienvenida al equinoccio?

Próximos a la entrada del Sol en Libra, la vibración también cambia: dejamos atrás el método ordenado y práctico de Virgo para dar paso a la energía armónica, justa y equilibrada de Libra. Por eso, los ritos en este equinoccio están asociados tanto con la búsqueda de balance interno como con la creación de vínculos más conscientes .

El mejor ritual de bienvenida a esta etapa nueva anual es aquel que conecta con la intención de armonía personal. Puede ser algo tan simple como encender una vela blanca y meditar unos minutos, agradeciendo lo vivido y abriéndote a lo que viene. Lo importante es detenerse, respirar y sintonizar con el cambio de estación.

Un ritual clásico es el de limpieza energética del hogar. Podés sahumar con palo santo, incienso o hierbas secas como romero y laurel, mientras abrís las ventanas para que circule el aire. Esta práctica simboliza dejar atrás las cargas del pasado y darle la bienvenida a la nueva vibración.

Otra opción poderosa es el altar del equinoccio. Podés decorarlo con frutas de estación, flores, hojas secas o semillas, según el hemisferio en el que vivas. Colocar estos elementos en un espacio especial de tu casa honra el ciclo natural y atrae abundancia para el nuevo período.

También se recomienda hacer un ritual de escritura: tomar un cuaderno y anotar qué aspectos de tu vida querés equilibrar. Podés escribir afirmaciones como: “Yo recibo el balance en mis vínculos”, “Encuentro belleza en lo simple” o “Me abro al flujo justo y armónico de la vida”.

En el plano espiritual, el equinoccio invita a conectar con la gratitud. Podés realizar una pequeña ceremonia al aire libre, agradeciendo al Sol, la Tierra y los elementos por todo lo recibido en los últimos meses. Este gesto sencillo fortalece el vínculo con la naturaleza y eleva la energía personal.

En conclusión, el mejor metodo espiritual de bienvenida a la puerta estacional es aquel que te ayude a sentirte en paz y en sintonía con el equilibrio cósmico. Sea con velas, limpieza, escritura o un altar, lo esencial es abrir el corazón a la energía libriana y permitir que la armonía fluya en tu vida.