Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

La película de la plataforma de streaming, dirigida por Clint Eastwood, cuenta la increíble historia de un anciano que, sin quererlo, terminó transportando cocaína para un cartel mexicano.

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo.

Netflix se convirtió en la vidriera ideal para las películas que recuperan historias sorprendentes de la vida real. En su catálogo abundan los títulos que muestran cómo personas comunes pueden terminar envueltas en episodios insólitos, y entre ellos hay uno que viene captando la atención del público argentino.

Se trata de La Mula , la cinta dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, que acaba de ser incorporada al servicio de streaming. Aunque fue estrenada en 2018, su llegada a la plataforma generó un nuevo interés, especialmente porque está inspirada en un caso que sacudió a la justicia de Estados Unidos.

La historia tiene como eje a Leo Sharp , un hombre que jamás hubiera sido señalado como parte del mundo del crimen. Con más de 90 años y una apariencia de abuelo bonachón, terminó involucrado en uno de los circuitos de narcotráfico más temidos del continente. Su doble vida, entre las flores y los viajes cargados de cocaína, sorprendió tanto a la prensa como a los investigadores.

En la ficción, Eastwood interpreta a Earl Stone, un horticultor veterano de guerra que atraviesa una situación complicada: está arruinado económicamente, solo y a punto de perder su negocio por una ejecución hipotecaria. En ese contexto desesperado aparece una propuesta que, a primera vista, parece inocente: conducir un vehículo de un punto a otro.

El trabajo le resulta sencillo y hasta atractivo, pero detrás de esos viajes se esconde un secreto oscuro. Cada trayecto lleva consigo cargamentos de droga pertenecientes a un cartel mexicano, y su papel como transportista se vuelve cada vez más riesgoso.

A medida que la trama avanza, la tensión crece con la aparición del agente de la DEA, Colin Bates (interpretado por Bradley Cooper), que comienza a seguirle los pasos. El contraste entre la vida común del anciano y la magnitud del delito expone un costado dramático y, al mismo tiempo, inesperadamente humano.

La película no solo pone el foco en la relación entre la edad y la percepción de la culpabilidad, sino también en cómo la soledad y la falta de recursos pueden empujar a alguien a tomar decisiones que jamás hubiera imaginado. No es casualidad que el caso real haya generado tanto debate en los tribunales y en la opinión pública estadounidense.

