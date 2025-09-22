IR A
IR A

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

La película de la plataforma de streaming, dirigida por Clint Eastwood, cuenta la increíble historia de un anciano que, sin quererlo, terminó transportando cocaína para un cartel mexicano.

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 

Netflix se convirtió en la vidriera ideal para las películas que recuperan historias sorprendentes de la vida real. En su catálogo abundan los títulos que muestran cómo personas comunes pueden terminar envueltas en episodios insólitos, y entre ellos hay uno que viene captando la atención del público argentino.

Netflix quiere comprar a su competencia y busca meterse en el mundo del cine.
Te puede interesar:

Netflix quiere comprar un estudio de Hollywood y el mundo del cine podría cambiar para siempre

Se trata de La Mula, la cinta dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, que acaba de ser incorporada al servicio de streaming. Aunque fue estrenada en 2018, su llegada a la plataforma generó un nuevo interés, especialmente porque está inspirada en un caso que sacudió a la justicia de Estados Unidos.

La historia tiene como eje a Leo Sharp, un hombre que jamás hubiera sido señalado como parte del mundo del crimen. Con más de 90 años y una apariencia de abuelo bonachón, terminó involucrado en uno de los circuitos de narcotráfico más temidos del continente. Su doble vida, entre las flores y los viajes cargados de cocaína, sorprendió tanto a la prensa como a los investigadores.

la mulaaa

Netflix: sinopsis de La Mula

En la ficción, Eastwood interpreta a Earl Stone, un horticultor veterano de guerra que atraviesa una situación complicada: está arruinado económicamente, solo y a punto de perder su negocio por una ejecución hipotecaria. En ese contexto desesperado aparece una propuesta que, a primera vista, parece inocente: conducir un vehículo de un punto a otro.

El trabajo le resulta sencillo y hasta atractivo, pero detrás de esos viajes se esconde un secreto oscuro. Cada trayecto lleva consigo cargamentos de droga pertenecientes a un cartel mexicano, y su papel como transportista se vuelve cada vez más riesgoso.

la-mula-eastwood-1

A medida que la trama avanza, la tensión crece con la aparición del agente de la DEA, Colin Bates (interpretado por Bradley Cooper), que comienza a seguirle los pasos. El contraste entre la vida común del anciano y la magnitud del delito expone un costado dramático y, al mismo tiempo, inesperadamente humano.

La película no solo pone el foco en la relación entre la edad y la percepción de la culpabilidad, sino también en cómo la soledad y la falta de recursos pueden empujar a alguien a tomar decisiones que jamás hubiera imaginado. No es casualidad que el caso real haya generado tanto debate en los tribunales y en la opinión pública estadounidense.

Tráiler de La Mula

Embed

Reparto de La Mula

  • Clint Eastwood como Earl Stone.
  • Bradley Cooper como el agente Colin Bates.
  • Laurence Fishburne como el agente especial al mando.
  • Michael Peña como el agente Treviño.
  • Dianne Wiest como Mary, la exesposa de Earl Stone.
  • Andy García como Laton, un líder narcotraficante del cártel de Sinaloa.
  • Alison Eastwood como Iris.
  • Taissa Farmiga como Ginny.
  • Ignacio Serricchio como Julio.
  • Loren Dean como el agente Brown.tr
  • Victor Rasuk como Rico.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de
play

Emociona hasta las lágrimas y está en Netflix: la película de la que todos hablan

Un robo al banco no sale cómo esperaba y los ladrones intentarán escapar a cualquier precio en una de las películas de acción del momento de Netflix.
play

Dura menos de una hora y media, está en Netflix y tiene mucha acción y adrenalina

Un misterio de thriller psicológico, se trata de una miniserie de 8 capítulos estadounidense que está siendo furor en la gran N roja.
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Anne Hathaway es la estrella de esta comedia romántica.
play

Netflix: es una película increíble, la protagoniza Anne Hathaway y mezcla la comedia con la fantasía

En esta serie, la ambientación en el siglo XVII convive con críticas actuales como desigualdad y corrupción.
play

Está en Netflix y es tan adictiva que podés terminarla en 2 días máximo: una serie de 8 capítulos

últimas noticias

Javier Milei se reunirá con Donald Trump este martes.

Milei agradeció a Trump por el "apoyo incondicional al pueblo argentino"

Hace 9 minutos
Entre la laguna, el río y sus fiestas, Marull se convierte en una parada que, tarde o temprano, termina quedando en la memoria de los viajeros.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que debe ser una parada obligada por lo atractivo que es

Hace 29 minutos
Javier Milei partirá rumbo a Estados Unidos este lunes.

Espaldarazo del Tesoro de EEUU para Milei, antes del encuentro con Trump: "Todas las opciones están sobre la mesa"

Hace 33 minutos
 El lugar se convirtió en destino muy visitado por quienes buscan conectar con la naturaleza y escapar del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Turismo en Argentina: el pueblito desconocido que resalta por su bella cascada

Hace 40 minutos
El empresario estaba dentro de una Toyota Hilux, que había caído dentro de una zanja.

Encontraron a un empresario muerto adentro de un auto y hay un hombre detenido

Hace 44 minutos