IR A
IR A

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

La cantante británica atraviesa un presente marcado por récords musicales, premios y un patrimonio millonario construido a lo largo de casi dos décadas de carrera.

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La transformación de Adele se hizo evidente en su cambio físico, ya que en los últimos años sorprendió al público con una notoria pérdida de peso y un estilo renovado que marcó un antes y un después en su imagen. Este proceso no solo atrajo la atención de la prensa y sus seguidores, sino que también la acompañó en una etapa de consolidación personal y profesional.

Gustavo Cordera, excantante de Bersuit Vergarabat.
Te puede interesar:

Gustavo Cordera reveló la verdadera historia de Sr. Cobranza y su pelea con Las Manos de Filippi

Desde 2006, el impacto de su música se tradujo en cifras impresionantes: desde el lanzamiento de su primer sencillo, “Hometown Glory”, a los 16 años, su popularidad creció de forma sostenida hasta convertirla en referente del soul y el pop. Con apenas 4 álbumes de estudio, logró acumular 16 premios Grammy, además de ventas millonarias que la posicionan como una de las artistas más influyentes de este siglo.

En Instagram, Adele lució su nueva figura
¡Irreconocible! Adele celebró sus 32 años con una foto que dejó a todos con la boca abierta
¡Irreconocible! Adele celebró sus 32 años con una foto que dejó a todos con la boca abierta

Su evolución artística estuvo acompañada de momentos clave que marcaron la cultura musical de las últimas dos décadas. Temas como “Rolling in the Deep” o el histórico disco “21” no solo la llevaron a los primeros puestos de los rankings, sino que también establecieron récords mundiales de ventas que aún permanecen vigentes.

Esta es la fortuna que tiene Adele

Hoy, Adele disfruta de un patrimonio estimado en 220 millones de dólares, cifra que resume el impacto de casi 20 años de trabajo en la música. Gran parte de esta fortuna proviene de las ventas de sus discos más emblemáticos:

  • “21”, con más de 31 millones de copias.
  • “25”, que superó los 22 millones de copias.

A esto se suma el éxito de “30”, editado en 2021, que impulsó su serie de conciertos en Las Vegas bajo el nombre “Weekends With Adele”.

Adele
Con solo cuatro álbumes de estudio, acumuló 16 premios Grammy y ventas millonarias.

Con solo cuatro álbumes de estudio, acumuló 16 premios Grammy y ventas millonarias.

Más allá de su fortuna, su trayectoria demuestra una capacidad única para reinventarse y mantener vigencia en un mercado cambiante. Aunque en 2024 anunció un retiro indefinido de los escenarios, su influencia sigue intacta y su música continúa marcando generaciones.

Noticias relacionadas

La KONGA

La K'onga calienta motores para Vélez: "El cuarteto ya es internacional"

últimas noticias

Javier Milei se reunirá con Donald Trump este martes.

Milei agradeció a Trump por el "apoyo incondicional al pueblo argentino"

Hace 11 minutos
Entre la laguna, el río y sus fiestas, Marull se convierte en una parada que, tarde o temprano, termina quedando en la memoria de los viajeros.

Viajar a Córdoba: el pueblito escondido que debe ser una parada obligada por lo atractivo que es

Hace 31 minutos
Javier Milei partirá rumbo a Estados Unidos este lunes.

Espaldarazo del Tesoro de EEUU para Milei, antes del encuentro con Trump: "Todas las opciones están sobre la mesa"

Hace 35 minutos
 El lugar se convirtió en destino muy visitado por quienes buscan conectar con la naturaleza y escapar del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Turismo en Argentina: el pueblito desconocido que resalta por su bella cascada

Hace 42 minutos
El empresario estaba dentro de una Toyota Hilux, que había caído dentro de una zanja.

Encontraron a un empresario muerto adentro de un auto y hay un hombre detenido

Hace 46 minutos