Miguel Ángel Russo fue hospitalizado nuevamente: lo encontraron débil y deshidratado El entrenador del Xeneize se sometió a nuevos estudios, que ya estaban programados, y, por precaución, quedó internado. El DT estuvo bajo observación hace dos semanas, en la previa del encuentro ante Rosario Central.







Russo fue hospitalizado hace 15 días y regresó a los entrenamientos en la previa con Rosario Central

Miguel Ángel Russo volvió a preocupar ya que este lunes fue nuevamente internado luego que lo encontraron débil y deshidratado, tras el empate frente a Central Córdoba por la 9° fecha del Torneo Clausura.

El entrenador del Xeneize se sometió a nuevos estudios, que ya estaban programados, y por precaución quedó internado y más allá de que no trascendieron mayores detalles, se informó que le aplicaron suero para hidratarlo tras notarle algunos signos de debilidad.

Miguelito fue ingresado al instituto Fleni hace 15 días donde levantó mayor preocupación cuando también se sometió a estudios de rutina por su enfermedad, pero en ese momento se le detectó una infección urinaria, por lo tanto, quedó internado.

Luego fue dado de alta y siguió su recuperación en su casa, ausentándose durante una semana a las prácticas de Boca. Finalmente volvió el fin de semana pasado para el encuentro de en el que el Xeneize se enfrentó a Rosario Central.

Este lunes, el plantel contó con el día libre, por lo que no fue necesario que Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, sus ayudantes, se hicieran cargo de las prácticas como ocurrió semanas atrás cuando Russo fue internado.

Cuándo vuelve a jugar Boca Tras la igualdad por dos tanto ante Central Córdoba en La Bombonera, Boca volverá a jugar el próximo sábado 27 de septiembre frente a Defensa y Justicia en condición de visitantes desde las 19. Posteriormente, por la 11° jornada del Torneo Clausura volverá a jugar de local ante Newell´s el fin de semana del 5 de octubre.