Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

Los artistas publicaron en sus redes sociales un fragmento del video clip de la canción que se estrenará el próximo 9 de octubre.

Luego del anuncio que sacudió a las redes sociales, Charly García publicó el primer adelanto de la colaboración con Sting: este lunes sorprendió a los fanáticos y mostró un pedazo del videoclip de In The City .

A través de sus redes sociales, ambos artistas hicieron la publicación en colaboración para dar a conocer una fracción de segundo de la canción que se estrenará el próximo 9 de octubre.

En la breve filmación, de apenas 19 segundos, se lo ve al argentino sentado en un taxi, fumando , recorriendo las calles de Buenos Aires , mientras que el británico haciendo lo mismo, pero en Nueva York, ambos en una noche de lluvia.

Se trata de un segundo adelanto de la colaboración ya que días atrás Charly había posteado un video donde solo se visualiza una ventana al anochecer, y solo se escucha ruido de calle , de gente caminando y tránsito con un escrito que dice “Charly García y Sting. October 2025″.

En aquel post, se acompañó la imagen con la frase “I´m doing in my way" (Lo estoy haciendo a mi manera). Rápidamente, el propio artista británico respondió: “Hermano”, con un corazón y la estatua de la Libertad.

Con estas breves imágenes queda en claro que las que había adelanto el ex – Sui Generis donde fue visto recorriendo la ciudad porteña en un taxi antiguo, sentado en la parte trasera rodeado de un equipo y cámaras de cine, en un claro set de filmación. Definitivamente un indicio de lo que estaba preparando con Sting.

El emotivo encuentro entre Messi y Charly García tras el partido de la Selección

Lionel Messi se convirtió en el gran protagonista del jueves por la noche, al despedirse del público argentino con una victoria ante Venezuela por 3-0, en lo que fue su último encuentro oficial como capitán de la Selección en el país. Entre las figuras que asistieron al encuentro estuvo la leyenda del rock nacional, Charly García.

El legendario artista había sido invitado especialmente al partido. Las cámaras lo mostraron en un palco y luego recorriendo los pasillos del Monumental, muy cerca de los futbolistas. Incluso, tras las fotos con Messi, se sacó con Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister y el presidente de la AFA Claudio "Chiqui" Tapia. También se lo vio detrás de los jugadores mientras brindaban declaraciones a la prensa.

Al retirarse del estadio de River, el astro rosarino tuvo un inesperado encuentro con el artista, quien lo aguardaba para saludarlo. Messi detuvo su vehículo y se tomó unos minutos para conversar con el músico y compartir un apretón de manos.

“Chau. Dios te bendiga”, fue la frase con la que García despidió al capitán, en un gesto que emocionó a quienes presenciaron la escena. El cruce, que fue registrado por los asistentes y rápidamente difundido en redes sociales, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.