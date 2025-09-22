22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Las 2 posturas de yoga para hacer cuando estás triste

Además de ejercitar el cuerpo, esta disciplina también ayuda a equilibrar la mente y las emociones. Estas asanas permiten estirar y desconectar.

Por
El yoga puede ayudar a gestionar las emociones.

El yoga puede ayudar a gestionar las emociones.

FREEPIK

Una de las mayores ventajas del yoga es que no solo ayuda a fortalecer, tonificar y elongar los músculos, sino que también equilibra la mente y las emociones. Muchas personas llegan a esta disciplina buscando un espacio de meditación y reflexión sobre todo tipo de sentimientos, incluida la tristeza.

La manera en que se organiza la rutina matinal determina en gran medida el tono de toda la jornada.
Te puede interesar:

Qué hábitos son ideales para hacer en las primeras horas del día y ayudan a la longevidad

Al poner el foco en el movimiento y la respiración conscientes, el yoga nos brinda la oportunidad de conectar con nosotros mismos y nuestras propias emociones. Se convierte en un trabajo introspectivo para saber qué estamos sintiendo y qué necesitamos para sentirnos en equilibrio y en paz.

Además, nos permite desconectarnos de los pensamientos que nos acompañan en nuestro día a día para calmarnos y relajarnos, lo que puede ser muy útil para complementar otras terapias. En particular, existen dos posturas o asanas que se recomienda hacer cuando estamos tristes.

Postura de la pinza sentada (Paschimottanasana)

Yoga, postura de la pinza sentada

Básicamente, consiste en una flexión hacia adelante que estira la espalda y masajea los músculos abdominales. Se parte de la posición sentada, con las piernas juntas y estiradas y los dedos de los pies apuntando hacia arriba. Luego hay que inhalar, levantar los brazos y, al exhalar, alargar la espalda todo lo que se pueda para apoyar el ombligo, el pecho y finalmente la cabeza sobre las piernas. Los hombros y el cuello deben estar relajados. Hay que sostener la posición por unas 10 respiraciones y volver vértebra por vértebra a la postura inicial.

Postura del guerrero 1 (Virabhdrasana 1)

yoga

Se parte de la posición de pie, y hay que separar las piernas tanto como se pueda con los dedos apuntando hacia adelante. Los brazos se estiran a la altura de los hombros, paralelos al suelo y con las palmas hacia abajo. Luego, se giran hacia arriba y se levantan los brazos hasta que estén en línea con las orejas. Al exhalar, hay que girar el torso y la pierna derecha 90 grados hacia la derecha, y el pie derecho unos 60 grados hacia la izquierda. La rodilla derecha se dobla para formar un ángulo recto y la cabeza se lleva hacia atrás.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo practicar estos siete ejercicios para comenzar el día.

Los 7 estiramientos de yoga para hacer en la cama y arrancar el día con todo

ChatGPT se presenta como un espacio de contención, pero tiene sus riesgos.

IA y salud mental: cuáles son los riesgos de usar a ChatGPT como psicólogo

El Alzheimer puede presentarse tempranamente.

El Alzheimer antes de los 65 años: por qué puede aparecer y cuáles son los síntomas

Un ejemplo de vida, Mary Coroneos, nos cuenta como hace para tener una larga esperanza de vida, ya con 100 años.

Levanta pesas, come helado y reveló su secreto de la longevidad para superar los 100 años

Cómo es la postura que la cantante practica cada día.

La postura de yoga que hace Dua Lipa para evitar la celulitis

 los primeros indicios de esta enfermedad suelen confundirse con el cansancio o el envejecimiento normal

Creyó que se olvidaba cosas por estrés pero a sus 57 años un diagnóstico reveló algo inesperado

Rating Cero

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

Friends, la serie que nunca pasa de moda cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry.

Friends, la serie que nunca pasa de moda, cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry

Charly García y Sting lanzarán el próximo 9 de octubre In the City

Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

últimas noticias

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

Hace 22 minutos
El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar baja $55 y cae por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Hace 54 minutos
La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Hace 58 minutos
Estos síntomas pueden indicar un problema más serio que requiere atención médica inmediata.

Qué podés hacer si se te tapan los oídos

Hace 1 hora
La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Hace 1 hora