Friends, la serie que nunca pasa de moda, cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry

La sitcom que marcó a varias generaciones celebra más de tres décadas con una vigencia que sigue sorprendiendo. Así viven hoy los protagonistas de la serie que redefinió la televisión.

Hace exactamente 31 años, el 22 de septiembre de 1994, Friends debutaba en la cadena NBC para cambiar la historia de la televisión . Creada por Marta Kauffman y David Crane, la comedia que narraba la vida cotidiana de seis amigos que viven en Nueva York se convirtió en un fenómeno global, traspasando fronteras y generaciones. Su fórmula simple, basada en el humor cotidiano, la química del elenco y un retrato fresco de la amistad, logró que el público se identificara de inmediato.

Durante diez temporadas, la serie acumuló 236 episodios y una legión de fanáticos que siguió fielmente cada enredo amoroso, cada café en Central Perk y cada diálogo memorable. El capítulo final, emitido en mayo de 2004, fue visto por 52,5 millones de espectadores solo en Estados Unidos , convirtiéndose en uno de los finales más vistos de la historia televisiva, comparable al impacto de producciones como MASH* o Seinfeld.

No solo la audiencia marcó el éxito: Friends recibió más de 60 nominaciones a los Emmy , ganando en 2002 el galardón a Mejor Serie de Comedia, además de varios reconocimientos por sus actuaciones, guiones y dirección. A esto se le suman los millones de copias vendidas en DVD, los contratos de distribución internacional y la llegada a plataformas de streaming, más acá en el tiempo, que impulsaron nuevas generaciones de fanáticos .

A más de tres décadas de su estreno, esas cifras siguen asombrando. Según revelaron, cada uno de los seis protagonistas recibe alrededor de 20 millones de dólares anuales en regalías , gracias a las repeticiones y los contratos de streaming. En 2019, Netflix pagó más de 100 millones de dólares por un solo año de derechos para mantener la serie en su catálogo, mientras que HBO Max invirtió cifras similares para convertirla en una de sus joyas más valiosas.

La vigencia de Friends también se refleja en experiencias para fanáticos alrededor del mundo. Incluso, en este 2025, en coincidencia con el aniversario número 31, abrirá en Nueva York un café inspirado en el Central Perk, el emblemático escenario donde Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross compartían risas, romances y reflexiones. El espacio recreará con exactitud el sillón naranja, la barra de café y hasta la música en vivo, ofreciendo una inmersión total para los visitantes.

Un aniversario con una ausencia importante

Sin embargo, este festejo llegará una vez más atravesado por la falta de Matthew Perry, quien interpretó al inolvidable Chandler Bing, el sarcástico y tierno personaje que se ganó el corazón del público, y que falleció en octubre de 2023 a los 54 años, dejando un vacío en los millones de fanáticos que crecieron con sus bromas y su particular manera de marcar el ritmo de cada escena.

El actor había participado en el especial de reencuentro emitido en 2021, donde habló abiertamente de sus problemas de adicción y de cómo la amistad con sus compañeros lo ayudó a superar momentos difíciles. Jennifer Aniston lo describió como “una luz que nunca dejó de hacer reír”, mientras que Courteney Cox destacó “su enorme corazón detrás de cada broma”.

Pero la muerte de Perry también impulsó iniciativas solidarias. Su familia creó la Matthew Perry Foundation, dedicada a ayudar a personas que luchan contra las adicciones, una causa que el propio actor defendió en vida. De esta manera, su legado trasciende el mundo del entretenimiento para convertirse en un símbolo de apoyo y conciencia.

Los otros protagonistas, por su parte, han seguido caminos diversos pero mantienen el vínculo que los unió hace tres décadas. Jennifer Aniston continúa como una de las actrices más exitosas de Hollywood, protagonizando la serie The Morning Show y participando en producciones cinematográficas. Courteney Cox brilló en Cougar Town y recientemente regresó a la saga Scream. Lisa Kudrow se consolidó como productora y actriz, participando en proyectos de comedia y drama.

Matt LeBlanc, recordado por su entrañable Joey, protagonizó la serie Episodes, que le valió un Globo de Oro, y condujo el programa automovilístico Top Gear. David Schwimmer alternó papeles en cine, teatro y televisión, y se destacó en la serie American Crime Story. Pese a las agendas cargadas, los seis actores han mantenido un fuerte lazo, reuniéndose en ocasiones privadas y en eventos especiales como el reencuentro de 2021.

La influencia de Friends traspasa las pantallas e impacta de manera innegable en la cultura pop. Pocas series de televisión lograron que el público adopte inmediatamente desde cortes de pelo, que impuso Rachel, hasta frases que se volvieron parte del lenguaje cotidiano, como el célebre “We were on a break!” de Ross. Incluso su modelo de sitcom, basado en un grupo de amigos como familia elegida, inspiró a series posteriores como How I Met Your Mother o The Big Bang Theory.

En lo económico, la marca Friends sigue generando negocios millonarios. Tiendas oficiales, parques temáticos temporales, colecciones de ropa, todo tipo de artículos y hasta perfumes han surgido en torno a la nostalgia por la serie. Warner Bros. calculó que la franquicia recauda más de mil millones de dólares anuales entre licencias y merchandising.

El tema de apertura, I’ll Be There for You de The Rembrandts, se convirtió en un himno de amistad que sigue sonando en radios y plataformas de streaming. Su característico aplauso en la intro es uno de los sonidos más reconocibles de la televisión mundial.

A 31 años de su debut, Friends no solo se mantiene como una de las series más vistas de todos los tiempos, sino que continúa renovando su público, demostrando que el humor, la amistad y las historias universales no tienen fecha de vencimiento. Mientras los fanáticos celebran la apertura del nuevo Central Perk y recuerdan a Matthew Perry, Friends reafirma su lugar como una de las mayores joyas de la televisión, una serie que sigue uniendo a generaciones y que promete continuar su historia por muchos años más.