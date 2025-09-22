Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

La nueva miniserie de Netflix ha capturado la atención del público con su intrigante premisa: un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker subterráneo ante la inminente amenaza de una Tercera Guerra Mundial. La serie se desarrolla en el Kimera Underground Park, un búnker de lujo diseñado para resistir catástrofes, donde las tensiones entre los personajes se intensifican debido a viejas enemistades y secretos del pasado.
Esta producción, creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, conocidos por su trabajo en La casa de papel, ha generado expectativas por su enfoque en el aislamiento en un contexto apocalíptico. Desde su estreno, El refugio atómico ha sido objeto de debate entre los espectadores y críticos.
La historia se desarrolla en un escenario hipotético en el que la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar.
Ante el miedo de un conflicto inminente, un grupo de multimillonarios decide refugiarse en un lujoso búnker llamado Kimera Underground Park. Desde allí, los privilegiados observan, a través de pantallas, cómo se suceden los devastadores eventos en el exterior y cómo todo lo que conocían comienza a derrumbarse sin control.
Tráiler de El Refugio Atómico
Embed - El Refugio Atómico | Anuncio del estreno | Netflix España
Reparto de El refugio atómico
- Miren Ibarguren
- Joaquín Furriel
- Natalia Verbeke
- Montse Guallar
- Pau Simon
- Alícia Falcó
- Agustina Bisio
- Álex Villazán