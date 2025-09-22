El Gobierno anunció "retención cero" para los granos hasta después de las elecciones La medida fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni en la mañana del lunes y tiene "el objetivo de generar mayor oferta de dólares". Aseguró que estará vigente hasta el 31 de octubre. Afecta a productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo. Por







El Gobierno había anunciado una baja de retenciones el pasado 31 de julio en La Rural. C5N

En el marco de la necesidad de dólares ante la creciente presión cambiaria, el Gobierno anunció "retención cero" para los granos hasta después de las elecciones. Afecta a productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo.

La medida fue anunciada este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo en su cuenta de X: "La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir".

"Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", concluyó.

Según estimaciones de Javier Preciado Patiño, exsubsecretario de Mercados Agropecuarios restan "unos u$s5.600 millones de soja por liquidar y otros u$s2.800 de maíz" y "un total de u$s8.400 millones que podrían ingresar para frenar el dólar hasta las elecciones del 26 de octubre; también se podría adelantar algo de trigo".