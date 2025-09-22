22 de septiembre de 2025 Inicio
El Gobierno anunció "retención cero" para los granos hasta después de las elecciones

La medida fue comunicada por el vocero presidencial Manuel Adorni en la mañana del lunes y tiene "el objetivo de generar mayor oferta de dólares". Aseguró que estará vigente hasta el 31 de octubre. Afecta a productos como la soja, el girasol, la cebada, el trigo, el maíz y el sorgo.

El Gobierno había anunciado una baja de retenciones el pasado 31 de julio en La Rural.

La medida fue anunciada este lunes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo en su cuenta de X: "La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir".

"Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", concluyó.

Según estimaciones de Javier Preciado Patiño, exsubsecretario de Mercados Agropecuarios restan "unos u$s5.600 millones de soja por liquidar y otros u$s2.800 de maíz" y "un total de u$s8.400 millones que podrían ingresar para frenar el dólar hasta las elecciones del 26 de octubre; también se podría adelantar algo de trigo".

Como contrapunto, hay un costo fiscal alto ya que el Estado dejará de recaudar un cifra considerable: las retenciones representan aproximadamente el 4,6% del total de la masa tributaria.

