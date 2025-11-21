21 de noviembre de 2025 Inicio
Lanús, a horas de un partido histórico: la euforia de los hinchas que viajan a Asunción para la final de la Copa Sudamericana

Los simpatizantes del equipo se preparan para subir a los micros, aviones y autos para iniciar su viaje a Paraguay, donde se jugará la final ante Atlético Mineiro, el sábado a las 17.

Lanús jugará la final de la Sudamericana.

Faltan poco más de 24 horas para la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Atlético Mineiro en el estadio Defensores del Chaco en lo que promete ser un gran partido y los hinchas Granates ya se suben a micros, aviones y autos particulares para poder llegar a Paraguay.

El plantel llegó al país el miércoles por la noche y tuvieron su primer entrenamiento en La Arboleda y el viernes también llevarán adelante la segunda práctica del equipo, pero también la última, previo a lo que será el encuentro histórico.

Viajan un total de 19 vuelos chárter hacia la capital de Paraguay y el viernes por la mañana ya salieron micros desde todas partes del país. También hay caravana de autos y camionetas para poder arribar con tiempo, ya que el ingreso será intenso.

En cuanto a lo que respecta al equipo, el director técnico Mauricio Pellegrino indicó que no va a haber sorpresas. El equipo será el mismo que lo hizo para llegar a la final, el cual le ganó a Universidad de Chile.

Lanus Sudamericana

De este modo, los elegidos serían Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustin Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. La gente opinó que banca el equipo y que está de acuerdo.

“Hoy llegamos acá porque tenemos a alguien que se llama Lautaro Acosta en el club”, opinaron algunos hinchas agradecidos por la trayectoria del jugador.

El encuentro será el 22 de noviembre a las 17 en Asunción en el estadio Defensores del Chaco.

